Tvrdé slová Mariana Kollára! Peniaze investujeme zle: Čoskoro nás nebude mať kto liečiť

BRATISLAVA – Plán obnovy prináša investície do zdravotníctva, ale zabúda na stabilizáciu a konkurencieschopnosť slovenského zdravotníckeho personálu v porovnaní so zahraničím. V reakcii na odobrený plán obnovy to vo štvrtok povedal prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár.

"Je zbytočné dávať peniaze na nové budovy, prístroje, keď v nich nebude mať kto liečiť a s prístrojmi kto pracovať. Ľudský faktor je tá najvyššia, ale i najdôležitejšia hodnota a mám pocit, že práve na tú sa zabudlo," uviedol. Za dôležité považuje prebudovať a posilniť ambulantnú sieť poskytovateľov. Vyčlenených 11 miliónov eur do súčasného ambulantného systému podľa neho nevyrieši zásadný problém slovenského zdravotníctva. Za nemenej dôležitú považuje reformu poisťovacieho systému, ktorý by mal byť podľa šéfa SLK "chrbtovou kosťou" všetkých zásadných zmien nášho zdravotníctva.

Komora víta, že približne jedna miliarda eur smeruje do výstavby či do obnovy zastaranej nemocničnej infraštruktúry. Za problematické považuje dodržanie termínov. "Z môjho pohľadu sa rok 2025 javí nereálne vzdialený, ale ak to má byť rok ukončenia tejto výstavby, dá sa akceptovať. Rovnako je to aj s výstavbou detenčných a komunitných zariadení," tvrdí Kollár.

Poukázal aj na to, že do oblasti humánnej, modernej a dostupnej starostlivosti o duševné zdravie má ísť investícia vo výške viac ako 100 miliónov eur. Rozsah týchto investícií je podľa SLK ťažké posúdiť. Finančné prostriedky v podobnej výške by mali ísť aj do záchranného zdravotného systému, čo by podľa Kollára mohla byť dobrá investícia.

Za významnú považuje aj investíciu vo výške viac ako 250 miliónov eur do oblasti dostupnej a kvalitnej dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti. "Táto má osobitý význam hlavne s perspektívou horšieho demografického výhľadu na najbližšie dekády, charakterizované predovšetkým výrazným starnutím nášho obyvateľstva," myslí si Kollár. Plán obnovy by do zdravotníctva mal priniesť financie vo výške 1,5 miliardy eur.

Ak sa táto suma rozdelí na päť rokov, teda na 300 miliónov eur, ide o "žalostne" nízku sumu, keďže slovenské zdravotníctvo je zanedbané a podvyživené. Kollár dodal, že najbližšie roky teda ukážu, ako a či je Slovensko reálne schopné a ochotné reformu zdravotníctva napĺňať alebo len o nej "veľkohubo" hovoriť.