KORONAVÍRUS Analytik má pre nás ďalšie skvelé správy: Prvý milión očkovaní sme dosiahli, do konca mája príde druhý!

BRATISLAVA - Po sériách nepríjemných správ počas tejto zimy a zo začiatku roka ako takého tu prichádzajú konečne optimistické správy, a to priamo z úst jedného z hlavných analytikov organizácie Dáta bez pátosu. Ivan Bošňák je totiž presvedčený, že tempo očkovania je napriek mnohým logistickým problémom na Slovensku viac ako rýchle a máj bude mesiac v znamení najväčšej zaočkovanosti!

Bošňák to povedal v rozhovore pre TV Markíza. Tempo očkovania by sa podľa neho malo výrazne zrýchliť. Slovensko sa vydalo na boj s pandémiou aj pomocou očkovaní ešte koncom decembra 2020. Dnes však už máme za sebou milión aplikovaných prvých dávok vakcín. V máji máme dokonca zrýchliť a dosiahneme hneď aj druhý. Aspoň tento optimizmus zdieľa analytik Ivan Bošňák z Dát bez pátosu.

Máme výborné tempo, tvrdí s optimizmom analytik

Je nadšený o to viac, že rýchlosť akou očkujeme je vysoká aj napriek mnohým problémom, ktoré sa pri dodávaní a aplikovaní či skladovaní vakcín vyskytli. "Tempo 10-tisíc denne je výborné vzhľadom na odpor, nedostatok vakcín a aj problémy s logistikou. Som presvedčený, že pri dostatku mRNA vakcín Moderna a Pfizer/BioNTech na začiatku mája asi príde silná vlna záujmu. Preto bude máj silným mesiacom pre očkovanie a dostaneme sa za jeden mesiac na ďalší milión zaočkovaných,“ tvrdí expert na dáta Bošňák.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Začiatok leta bude s úsmevom na perách, očakáva nadšený Bošňák

Jeho nadšenie tu nekončí. "Do júna, a to je len začiatok leta, vojdeme s úsmevom a očkovanie počas mesiacov jún - júl - august môže tento pocit a aj reálne kolektívnu imunitu posunúť bližšie k 75 percentám,“ myslí si Bošňák. V tomto prípade treba však prízvukovať, že druhou dávkou je počas tohto víkendu stále zaočkovaných len niečo cez 400-tisíc ľudí, takže to ešte istý čas potrvá.

"Pri mesiacoch jún a júl už hovoríme o podaní a podávaní druhej dávky a od jej podania je potrebné pripočítať 14 dní a zaočkovaný je na maximálnej dosiahnuteľnej hranici odolnosti, ktorá sa voči úmrtiu, hospitalizácii s ťažkým stavom blíži ku 100 percentám,“ dodáva Bošňák.

Seniori sú pri dosiahnutí kolektívnej imunity tiež dôležití

Slovensko však stále trápi nedostatočné percento zaočkovaných seniorov niektorých vekových kategórií. "Sme na 42 percentách u ľudí nad 60 rokov. To je výborné, lebo sme začali skutočne zle. Nad 90 rokov bude a zostane zaočkovanosť nízka, a to pod 50 percent ešte dlho. Skupiny nad 80 rokov s asi 53 percentami a hlavne nad 70 rokov s takmer 60 percentami sú na tom priemerne. Problém je len asi tretina ľudí vo veku 60 až 69 rokov,“ vysvetľuje analytik.