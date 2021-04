Veľké UVOĽŇOVANIE opatrení: Čo všetko sa otvorí? Do obchodov či kostolov bude potrebný aj test

BRATISLAVA - Je to tu. Po kritických mesiacoch a prísnych opatreniach a zákazoch nastáva prvé veľké uvoľňovanie. Situácia okolo koronavírusu sa na Slovensku zlepšuje. Napriek výrazne lepšej situácii sa však zvýšilo reprodukčné číslo. Premiér a ministri preto upozorňujú, že je potrebné nosiť rúška a respirátory. Ak nebudeme opatrní a zodpovední, môže opäť nastať aj sprísňovanie.

Od pondelka 19. apríla nastane v súvislosti s novým koronavírusom uvoľňovanie opatrení. Premiér Eduard Heger uviedol, že aj naďalej musíme byť opatrní, keďže reprodukčné číslo stúplo. O opatreniach informoval minister financií Igor Matovič. Podľa neho sa pohybujeme na tenkom ľade.

VIDEO O opatreniach informoval minister financií, premiér zdôraznil, aby sme boli opatrní

Situácia je lepšia, no reprodukčné číslo stúpa

Situácia na Slovensku sa v súvislosti s novým koronavírusom zlepšuje, počet hospitalizovaných klesá. Od budúceho pondelka nebude už ani jeden okres v čiernej fáze. Reprodukčné číslo však začalo stúpať, no stále sa ale udržuje pod úrovňou 1. Silné zastúpenie na Slovensku má aj naďalej britská mutácia nového koronavírusu, informoval včera premiér Eduard Heger. Krajina tak po novom bude v bordovej fáze.

Do druhého stupňa by sa SR malo dostať 26. apríla, ak bude pozitívny trend pokračovať. Šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík pripomenul, že situácia je veľmi krehká a vyžaduje si dodržiavanie opatrení zo strany občanov.

Mišík pozorňuje, že dôležité je naďalej nosiť v interiéri respirátor cez nos a ústa, v interiéri treba veľa vetrať, čas treba tráviť aj vonku na vzduchu. Najlepšou zbraňou je stále vakcinácia. Vyzýva na ostražitosť voči sebe a svojmu okoliu. "Je pred nami čas veľkej zodpovednosti," dodal premiér.

Čo sa otvorí?

Otvoria sa všetky obchody a služby pod podmienkou dodržania 15 metrov štvorcových na jednu osobu. Povinný bude negatívny test.

Otvoria sa aj kostoly a budú umožnené bohoslužby . Takisto platí podmienka jednej osoby na 15 metrov štvorcových a povinný negatívny test.

Umožní sa tiež pohyb v prírode mimo okres , rovnako pod podmienkou negatívneho testu.

Otvoria sa aj zoologické záhrady, múzeá a botanické záhrady . Takisto platí podmienka jedna osoba na 15 metrov štvorcových a povinný negatívny test. Otvoria sa aj knižnice , kde bude môcť byť maximálne šesť osôb pod podmienkou negatívneho testu.

Zelenú dostanú hotely a penzióny , ale bez otvorenia reštaurácií.

Bude tiež možné športovať v exteriéri v maximálnom počte šiestich ľudí, rovnako pod podmienkou negatívneho testu.

Na Slovensku už budúci týždeň nebudeme mať ani jeden čierny okres .

Pohybujeme sa na tenkom ľade

"Pohybujeme sa na tenkom ľade, ak neunesieme zodpovednosť vo forme uvoľnených opatrení od pondelka (19.4.), vrátime sa do situácie, v ktorej sme už boli," upozornil Matovič. Ako priblížil Mišík, aktuálne je hospitalizovaných 2456 pacientov, kým minulý týždeň to bolo 2944. Klesol aj počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii z 340 na 296 osôb.

Celková zaočkovanosť na Slovensku je 19,6 percenta, druhou dávkou je zaočkovaných 6,7 percenta osôb. V zariadeniach sociálnych služieb je prvou dávkou zaočkovaných 80 percent a 52 percent druhou dávkou. Celkovo sa od pondelka môže riadiť tretím stupňom varovania podľa COVID automatu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Naďalej pokračuje pokles výjazdov k pacientom s novým koronavírusuim. Stále viac pacientov sa z nemocníc prepúšťa domov. Obsadených je 75 percent intenzivistických lôžok. Do konca mesiaca by malo na Slovensko prísť ďalších 300-tisíc vakcín, počíta sa aj s dodávkou jednorazových očkovacích látok od spoločnosti Johnson&Johnson.

Vekové obmedzenie očkovania by sa mohlo zrušiť

Ministerstvo zdravotníctva SR by mohlo zrušiť vekové obmedzenie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Aktuálne je očkovanie umožnené osobám od 40 rokov, uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. "Zvažujeme možnosť otvorenia čakárne bez vekového obmedzenia," povedal šéf rezortu zdravotníctva. Doplnil, že fungovať by na Slovensku mohli aj mobilné očkovacie tímy, ktoré by zabezpečovali podanie očkovacej látky napríklad imobilným pacientom.