MIMORIADNE Minister financií Matovič oznámil veľké uvoľňovanie opatrení na Slovensku! Čierne okresy zmizli

O aktuálnej epidemiologickej situácii informujú premiér Eduard Heger, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a minister financií Igor Matovič.

Aktualizované 16:00 Zároveň Matovič vyhlásenie ŠÚKL-u označil za čisto politické, čo podľa neho spôsobilo, že ľudia vakcíne prestali dôverovať.

Aktualizované 15:55 Tlačova konferencia sa skončila. Matovič najprv na otázky o Sputniku neodpovedal, potom avizoval, že viac oznámi na tlačovke možno zajtra. Následne uviedol, že nemá chuť robiť tlačovku a hovoril o mediálnom lynči.

Aktualizované 15:50 Minister zdravotníctva o Sputniku V

Minister zdravotníctva uviedol, že hovoril o vakcíne s prezidentkou, ktorej poskytol aj zmluvu o nákupe ruskej vakcíny. Prezidentka podľa ministra zdravotníctva podporuje snahu vlády umožniť očkovanie ruskou vakcínou. Viac k tejto téme nepovedal. Minister potvrdil, že zaznamenali ponuky na nákup vakcín od rôznych predajcov. "Preverujeme ich," povedal. Slovensko zatiaľ takýto nákup nezrealizovalo.

Aktualizovaný 15:45 Musíme byť zodpovední

Šéf inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík hovorí, že sa síce prepíname do bordovej fázy, no naplnili sa už kritériá aj na prechod do červenej fázy. "Keď si budúci týždeň potvrdíme, že sú naplnené tieto kritériá, tak by od 26. apríla mohli platiť pravidlá červenej fázy," uviedol.

Aktualizované 15:31 "Nie sme v komfortnej zóne, kde by nám prudko klesali čísla," povedal Matovič a pripomína, že zlepšovanie situácie sa spomaľuje. Takéto uvoľnenie opatrení je podľa neho veľmi veľké riziko a hrozí, že o týždeň alebo dva sa budú musieť opatrenia znovu sprísňovať.

Aktualizované 15:29 Veľké uvoľňovanie

Od budúceho pondelka sa otvoria všetky obchody a služby. "Bude tam môcť byť 1 človek na 15 m2 a povinný bude aj test," Otvoria sa aj kostoly za rovnakých podmienok, otvoria sa ZOO, botanické záhrady, múzeá aj knižnice do 6 osôb. Otovria sa aj hotely a penzióny, ale bez reštaurácií. Povolený bude aj šport v exteriéri do 6 osôb.

Aktualizované 15:28 Slovo si zobral Igor Matovič. "Všetci na to čakáme, kedy sa budeme môcť vrátiť k činnostiam, ktoré si dlhé mesiace odriekame. Patrilo by sa si túto chvíľu neznepriemňovať čímkoľvek negatívnym," hovorí Matovič.

Aktualizované 15:26 "Nosme rúška a respirátory, je to dôležité," uviedol Heger. Dôležité v boji proti koronavírusu je aj očkovanie.

Aktualizované 15:25 Premiér Eduard Heger v úvode poďakoval, že Slováci opatrenia dodržiavajú, aj vďaka tomu sa situácia zlepšuje. "Reprodukčné číslo sa však mierne zvyšuje," uviedol. Slovensko už od budúceho týždňa nebude mať ani jeden čierny okres. "Ešte stále však nemáme vyhraté," uviedol.

Na Slovensku sa po dlhých mesiacoch uvoľnia prísne opatrenia

Minister zdravotníctva informoval o uvoľňovaní opatrení už minulý týždeň. Od pondelka 19. apríla by sme sa tak po viac ako troch mesiacoch mali dočkať väčšieho uvoľňovania. Slovensko je v lockdowne už niekoľko mesiacov a platí aj zákaz vychádzania či zákaz cestovania mimo okres. V posledných dvoch týždňov sa však situácia zlepšuje a znižuje sa aj počet hospitazliovaných v nemocniciach.

Otvoriť by sa mohli všetky prevádzky, v ktorých nebude nutné zložiť si z tváre respirátor. V diskusnej relácii to uviedol predseda vlády Eduard Heger s tým, že sa nastavujú pravidlá tak, aby boli pre ľudí zrozumiteľnejšie ako doteraz. "Toto by malo byť hlavné pravidlo. Ak vieme zaručiť, že je to prevádzka, kde si nemusíte dávať dole respirátor, čiže budete ho mať na nose a ústach, tak tie môžeme otvoriť," povedal premiér.

Od pondelka sa postupne otvárajú aj školy

Minister školstva Branislav Gröhling informoval, že od budúceho pondelka sa majú na Slovensku otvoriť na prezenčnú výučbu ôsme a deviate ročníky základných škôl okrem tých, ktoré sú v tzv. čiernych okresoch. Podmienkou bude štandardne pretestovanie zákonného zástupcu a testuje sa aj žiak na druhom stupni ZŠ. Minister doplnil, že od pondelka 26. apríla sa školstvo bude preklápať do regionálneho COVID automatu. Znamená to, že v okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou budú môcť nastúpiť do tried všetci žiaci ZŠ a stredných škôl.

Čierne okresy ostanú od 26. apríla v režime, ktorý platil plošne doposiaľ. Otvorené v nich teda budú materské školy, prvý stupeň ZŠ či stredné zdravotnícke školy a ostane tiež možnosť prezenčnej výučby v malých skupinách. Pre návratom do škôl by sa podľa šéfa rezortu mal vytvoriť plán adaptačného a poadaptačného obdobia do konca školského roku. Rezort školstva uvádza, že adaptačným procesom musí prejsť každá trieda po návrate do školy, a to v dĺžke dvoch až troch týždňov.

Školy si podľa rezortu školstva majú pred návratom starších žiakov do škôl naplánovať organizáciu prevádzky školy, protiepidemické opatrenia, personálne kapacity či prevádzku školského klubu detí. Podľa ministerstva si školy majú určiť hlavné pravidlá a postupy adaptačného obdobia po nástupe do školy. Ide napríklad o pravidelné hodiny s triednym učiteľom, pohybové aktivity a aktivity vo vonkajšom prostredí či nehodnotenie a neklasifikovanie žiakov v adaptačnom období.