Hoaxer Martin sa stal vo svojej komunite hrdinom: FOTO Realita bola iná! Z policajtov mal strach

O kadejakých "hrdinstvách", ktoré sa nezakladajú na pravde, čítame práve v online priestore. Možno sa sami seba opýtate, prečo si autori takýchto statusov nájdu niekoľko minút zo svojho voľného času, aby si vymysleli fiktívny príbeh. Podľa bratislavských policajtov odpoveď nie je až taká komplikovaná.

„Každý človek je rád, keď je chválený, keď prežíva pozitívne emócie. Keď sa dostaví uznanie od viacerých osôb v masovej forme, tento pocit je ešte znásobenejší. Osloviť časť publika, ktoré je ochotné veriť konšpiráciám a klamstvám, je v dnešnej dobe a vďaka dnešným technológiám veľmi jednoduché. Z večera do rána sa môže takmer ktokoľvek stať ich hrdinom a získať trebárs 2000 lajkov a 5000 zdieľaní. Stačí vedieť pekne písať a klamať,“ uviedli ochrancovia zákona bojujúci proti šíreniu dezinformácií.

Ukážkovým príkladom je facebookový účet pod označením Maťø Harčár. Mladík publikoval status, ktorý doposiaľ získal viac ako 7500 lajkov a 6200 zdieľaní. Opísal priebeh policajnej kontroly, počas ktorej nespolupracoval s prítomnými autoritami, v podstate vyškolil policajta i vojaka, a odmietol ukázať negatívny test na covid-19. Svoj zážitok ukončil tvrdením, že namiesto pokuty mu prítomní popriali pekný deň. „Ako je vidieť na počte interakcií, účet Maťø Harčár sa stal vo svojej komunite hrdinom, lebo odmietol ukázať kus papiera,“ podotkli policajti.

Zdroj: FB/Hoaxy a podvody - Polícia SR

Muži zákona síce potvrdili, že osoba skutočne "mala reči" okolo ukázania negatívneho testu, no keď sa prítomný policajt s jej dokladmi presunul do auta, kde si jej údaje začal poznačovať do formulárov v súvislosti s odstúpením priestupku na príslušný úrad, mladík sa zrejme zľakol.

„Znásobený strach spôsobil, že osoba začala mávať na prítomného vojaka,“ uviedla polícia s tým, že muž vojakovi ukázal čerstvý negatívny test, rovnako uviedol účel svojej cesty, ktorý dovtedy zatajoval. „Situácia bola ukončená k spokojnosti všetkých zúčastnených vrátane zodpovedného občana,“ dodali zástupcovia zákona.