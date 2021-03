Klop, klop, tu je polícia! Richardovi sa machrovanie na internete nevyplatilo: Z COVIDU sa nerobia žarty

Polícia bojujúca proti hoaxom informovala o príspevku istého Richarda, ktorý na facebooku vystrašil ľudí. Muž sa chválil, že je infikovaný koronavírusom a namiesto toho, aby bol v domácej izolácii, chodí po verejnosti.

Zodpovední ľudia nahlásili Richardov príspevok polícii. Keď mu ochrancovia zákona zaklopali na dvere, ukázalo sa, že muž bol negatívny a pravidelne sa zúčastňuje antigénového testovania.

Zdroj: FB/Hoaxy a podvody - Polícia SR

Podľa polície jestvujú dve príčiny, prečo zverejnil klamstvo. Prvou je, že chcel ísť proti prúdu. „Macher na facebooku, v realite vzorný občan. Klasické správanie niektorých autorov "revolučných" príspevkov, ktorí žijú dvojaký život. Na internete nesúhlasia so žiadnymi opatreniami, medzi svojou komunitou sú za hrdinov, no v realite sú vzornými občanmi,“ opísali zástupcovia zákona.

Mohlo však ísť aj o nepodarený vtip. „Veríme, že to bol druhý prípad. No aj vtedy by stálo za zváženie, aby "vtipálkovia" trochu ubrali z plynu. Žijeme v ťažkej dobe a takýto humor môže niekoho reálne vystrašiť, čo bude mať aj dopad na pracovné zaťaženie overujúcich policajtov, ktorí by svoj čas mohli využiť efektívnejšie,“ doložili policajti.