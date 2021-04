Šíri sa ďalší HOAX: Poľsko, Švédsko a Nórsko nežalovali WHO za rozprašovanie chemtrails

BRATISLAVA - V marci 2021 zdieľali desiatky tisíc slovenských používateľov Facebooku tvrdenia, podľa ktorých tlačová agentúra Reuters prišla údajne so zisteniami, že tri európske krajiny žalovali Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) pre otravu chemikáliou spôsobujúcou zápal pľúc, ktorú mali rozprašovať lietadlá prostredníctvom "chemtrails". K takémuto činu sa údajne priznali zadržaní piloti. Nie je to pravda.

Agentúra Reuters nikdy takéto informácie nezverejnila. Pre AFP tvrdenia popreli aj zástupcovia Poľska, Švédska i Nórska. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP. Nepravdivé príspevky o žalobe na WHO sa objavili už v decembri 2020 na bulharskom Facebooku a konšpiračná teória o chemtrails je roky stará a bola mnohokrát vyvrátená. Ministerstvo životného prostredia SR jej venovalo aj celú sekciu na svojej webovej stránke. Uvádza na nej stanovisko docenta Martina Geru z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI Univerzity Komenského: "Tvorba bielych pruhov za lietadlom je čisto fyzikálny proces, ktorý je veľmi podobný tvorbe oblaku. Vzhľadom na to, že lietadlá sa pohybujú aj vo veľkých výškach, kde teplota vzduchu je aj pod mínus 50 °C a relatívna vlhkosť je blízka 100 %, hoci absolútna vlhkosť je nízka, dochádza za lietadlom k spusteniu reťazovej reakcie tvorby kryštálikov ľadu." Tento jav podľa neho nijako nesúvisí s vypúšťaním neznámych škodlivých látok do ovzdušia. Ide o fyzikálny a jasne vysvetliteľný jav.

Zdroj: TASR/AFP

"Môžem potvrdiť, že agentúra Reuters takúto správu nezverejnila," informoval AFP komunikačný manažér pre spravodajskú agentúru Reuters Joel Ivory-Harte. Aj úradníci a predstavitelia krajín spomínaných vo facebookových príspevkoch popreli tvrdenia o žalobe na WHO. "Nie sme si vedomí žiadnej takejto žaloby," uviedla pre AFP Mie Skarpaasová, komunikačná radkyňa riaditeľstva nórskej prokuratúry. Jej slová potvrdila aj hovorkyňa nórskeho ministerstva zahraničných vecí Guri Solbergová, ktorá pre AFP uviedla: "Toto nemá nijaký základ v realite a nie je to pravda."

Tvrdenie o žalobe na WHO zo strany Švédska poprel Robin Simonsson, hovorca švédskej prokuratúry, ktorý to prekonzultoval s odborom pre medzinárodný zločin aj s odborom pre environmentálne zločiny. Ani jeden z týchto odborov si nie je vedomý podobného prípadu v súvislosti s prokuratúrou. "Poľsko nepodalo žalobu na WHO týkajúcu sa údajného rozprašovania chemických látok vzduchom alebo akúkoľvek inú žalobu na túto organizáciu. Informácie o tejto téme prezentované na sociálnych sieťach sú úplne nepravdivé," uviedol pre AFP hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí.