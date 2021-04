Rodina Judity, ktorú odsúdili za vraždu Tomáša (†16), vyťahuje ďalšie zbrane: Boj sa vyostruje!

ŽILINA - V máji pred dvoma rokmi otriasla Slovenskom brutálna vražda len 16-ročného Tomáša. Okresný súd v Žiline uznal z tohto skutku vinnú jeho kamarátku Juditu. Tá skutok popiera a jej rodičia sa všemožne snažia o to, aby svoju, medzičasom už plnoletú dcéru, dostali von z väzby. Juditu teraz čaká odvolacie konanie.

Bol to obyčajný májový deň. Kamarátom Judite a Tomášovi odpadla posledná školská hodina a keďže mal Tomáš čas do tréningu, vybrali sa domov k Judite, aby naplánovali blížiacu sa cestu do Londýna. Tam sa však už nedostali. Tomáša podľa rozhodnutia Okresného súdu v Žiline zavraždila Judita. Motív nie je doteraz známy a jej rodina verí, že je nevinná. Ich dcéra je neprávoplatne odsúdená na 12 rokov väzenia a čaká ju odvolací súd.

Krátko po vražde Tomáša vznikla aj stránka pravdaojudite.net, kde sú zverejnené veci priamo z vyšetrovacieho spisu. Avšak na stránke sa nájdu aj brutálne zábery s fotkami priamo z miesta činu, či s Juditinými prerezanými prstami. Aj tým jej rodina a obhajcovia argumentujú, že si zranenia nemohla spôsobiť sama. Judita totiž od začiatku tvrdí, že Tomáša dobodal neznámy muž, ktorý sa vydával za elektrikára.

Juditina obhajoba

Vtedy 16-ročná Judita vo svojej obhajobe tvrdila, že keď boli s Tomášom u Judity doma, zazvonil muž, ktorý sa vydával za elektrikára. Tomáš mal byť podľa nej už na odchode a zrazu ho ten muž začal bodať.

"Bol to muž, mohol byť o hlavu vyšší ako ja, výškou by som ho prirovnala k obhajcovi Misárošovi. Bol to veľký, silný chlap. Mal kratšie tmavé vlasy a zdalo sa mi, že hnedé oči. Tvár mal skôr oválnu a mal mierne strnisko. Mal oblečené modré montérky na traky, pod nimi mal čierne tričko s dlhým rukávom a cez pravé plece mal prevesenú hnedú tašku s vecami veľkosťou asi 40 cm. Zdalo sa mi, že bola rozdelená na také priečinky. Všimla som si, že bola otvorená, tak neviem, či mala aj nejaký uzáver. Topánky som si nevšimla. Na rukách mal hnedé rukavice, ktoré vyzerali ako pracovné. Pozdravil, povedal, že je z nejakej spoločnosti, a že ide skontrolovať elektriku a poistky," vypovedala Judita. Judita na tejto verzii trvala počas celého súdneho procesu.

Na stránke na podporu Judity teraz zverejnili veci, ktoré podľa jej rodiny v prípade nesedia.

rešpektovala neverejnosť konania oslovila znalcov a obstarala si znalecké posudky

žiadala o zabezpečenie kamerových záznamov z obchodného centra Dubeň

žiadala o zabezpečenie mobilných telefónov Tomáša a Jakuba

žiadala o previerku Juditinej výpovede na mieste činu (rekonštrukciu skutku)

žiadala o vykonanie dôkazu zaistených FB komunikácií na súde

žiadala súd o opätovné vypočutie svedkov v súvislosti so zabezpečenými FB komunikáciami a vypočutie svedka - bežiaceho chlapca zachyteného na kamerovom zázname

poukazovala na nesprávne procesné postupy a nezákonnosti v prípravnom konaní a súdnom procese

Zdroj: pravdaojudite.net

Zdroj: pravdaojudite.net

Podľa Juditiných obhajcov a rodiny, vyšetrovateľ nezabezpečil všetky dôkazy poriadne. Obhajcovia sa odvolávajú aj na kamerové záznamy, ktoré zachytili približne v čase po skutku bežiaceho chlapca.

nezabezpečili všetky stopy na mieste činu, dokonca ani tie viditeľné na znalecké

skúmanie predložili len tie stopy, ktoré vyšetrovateľ uznal za vhodné

odmietli zabezpečiť kamerové záznamy z OC Dubeň a tie, ktoré zabezpečili, sú iba v obmedzenom časovom rozsahu

nezabezpečili preskúmanie Tomášovho ani Jakubovho mobilného telefónu

vôbec nepreskúmali ďalšie motívy a to napriek tomu, že vo svedeckých výpovediach sa spomína, že Tomášovi bolo hrozené fyzickým napadnutím

nehľadali a nestotožnili osobu zhodnú s opisom páchateľa, ktorá je zaznamenaná na kamerovom zázname a pohybovala sa v okolí bytovky pred spáchaním skutku

Zdroj: pravdaojudite.net

Tomášova rodina je zhrozená

Smútiaca rodina, ktorej zavraždili syna, je presvedčená, že súd rozhodol spravodlivo. Na stránku, ktorú založili rodičia neprávoplatne odsúdenej Judity, majú však Jasný názor. Krvavé fotografie z miesta činu, ktoré sa objavili na spomínanej stránke, považujú za hyenizmus. Pred časom to pre Topky potvrdil aj Ján Halgan, ktorý rodinu zastupuje.

"Rodičov Tomáška sa to dotýka. Nechodili ani na pojednávania, práve preto, aby nemuseli vidieť to, čo sa tam stalo," vyjadril sa vtedy. Obhajca podotkol, že rodina už stratila syna a aktuálne musia ďalej trpieť tým, že "niekto sa neštíti zo spisu vyťahovať takéto fotografie a zverejňovať ich."

"Rodina Tomáška neodsúdila Juditu. Trestné konanie je všeobecne založené na dôkazoch. A Juditu odsúdil súd na základe riadne vykonaných zákonných dôkazov. A tých je strašné množstvo. To, čo vyťahujú oni, sú nejaké parciálne dôkazy, ktoré si oni vysvetľujú po svojom," doplnil Halagan. Či nakoniec Judita skončí na dlhé roky za mrežami, rozhodne už o pár dní odvolací súd.