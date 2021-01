Mrazivé DETAILY z vraždy Tomáša (†16): Brutálny útok Judity! Rozsudok odkryl desivé chvíle smrti

BRATISLAVA - V máji pred dvoma rokmi otriasla Slovenskom brutálna vražda len 16-ročného Tomáša. Podľa prvotných informácií bol Tomáš u svojej kamarátky Judity v byte, v ktorom plánovali výlet do Londýna, na ktorý mali ísť na druhý deň. Do Londýna však neodcestovali, Tomáša mal priamo v byte dobodať neznámy muž, ktorý sa vydával za elektrikára.

O tom, že 16-ročného Tomáša mal dobodať muž, ktorý sa vydával za elektrikára, vypovedala priamo kamarátka zavraždeného Tomáša Judita.

"Bol to muž, mohol byť o hlavu vyšší ako ja, výškou by som ho prirovnala k obhajcovi Misárošovi. Bol to veľký, silný chlap. Mal kratšie tmavé vlasy a zdalo sa mi, že hnedé oči. Tvár mal skôr oválnu a mal mierne strnisko. Mal oblečené modré montérky na traky, pod nimi mal čierne tričko s dlhým rukávom a cez pravé plece mal prevesenú hnedú tašku s vecami veľkosťou asi 40 cm. Zdalo sa mi, že bola rozdelená na také priečinky. Všimla som si, že bola otvorená, tak neviem, či mala aj nejaký uzáver. Topánky som si nevšimla. Na rukách mal hnedé rukavice, ktoré vyzerali ako pracovné. Pozdravil, povedal, že je z nejakej spoločnosti, a že ide skontrolovať elektriku a poistky," vypovedala Judita. Judita na tejto verzii trvala počas celého súdneho procesu.

Juditu odsúdili na 12 rokov a 4 mesiace za vraždu kamaráta Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Šok nastal pár dní po vražde, keď sa hlavnou podozrivou a obvinenou z brutálnej vraždy kamaráta stala práve Judita. Vyšetrovatelia totiž nezistili prítomnosť tretej osoby. Neukázali to ani kamerové záznamy z domu, ani výpovede susedov. Vraždiť tak mala práve 17-ročná Judita, ktorú súd odsúdil na 12 rokov a štyri mesiace. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, Juditin obhajca sa na mieste odvolal.

Zdroj: Facebook

49 rán

Juditin útok bol obzvlášť brutálny. Podľa rozsudku mala Tomáša opakovane bodať prevažne veľkou intenzitou a prudkosťou spredu aj zozadu, čím mu spôsobila najmenej 49 bodných, resp. bodno - rezných poranení. "... a síce 1 reznú ranu na krku, 20 bodných rán na prednej ploche trupu s 22 bodnými kanálmi, 11 plytkých bodných rán na prednej strane trupu, 2 odreniny charakteru škrabancov na prednej ploche trupu, 5 bodných rán na zadnej ploche trupu, 1 bodnú ranú na zadnej ploche ľavého stehna, 4 rezné rany na pravej ruke, 5 rezných rán na ľavej ruke, pričom došlo aj k opakovanému zasiahnutiu vnútorných orgánov a to srdca, pľúc, pečene a obličky, v dôsledku čoho sa u poškodeného Tomáša rozvinul hemoragicko - traumatický šok a poškodený bezprostredne po útoku na jeho osobu zomrel," uvádza sa v rozsudku.

Brutalitu útoku potvrdili aj viaceré znalecké posudky. Tomáš utrpel mnohopočetné poranenia. Obsahom znaleckého posudku je aj presný popis jednotlivých poranení na tele Tomáša.

Zdroj: Facebook/T.T., topky

"Všetky popísané poranenia zistené na tele vykazovali známky vitality, t.j. vznikli včase keď menovaný žil. Bezprostrednou príčinou smrti Tomáša bol hemoragicko-traumatický šok (šok zo straty krvi a poúrazový šok) pri mnohopočetných bodných poraneniach trupu s poranením životne dôležitých orgánov a so zakrvácaním do telesných dutín, pričom znalci detailne vysvetlili rozvoj a dôsledky takéhoto šoku na ľudský organizmus," píše sa v rozsudku,

Podľa rozsudku všetky poranenia u Tomáša, ktoré zistili pri vykonaní súdno-lekárskej pitvy a popísané vypracovaným znaleckým posudkom, boli spôsobené ostrým bodno-rezným predmetom, "pričom útok bol vedený opakovane, prevažne veľkou intenzitou a prudkosťou a smeroval na prednú aj zadnú plochu jeho tela, a to na prednú plochu krku a trupu, zadnú plochu trupu, na obe ruky a na zadnú plochu ľavého stehna."

Zdroj: Facebook/T.T.

Judita vinu odmieta

Sedemnásťročná Judita vinu stále odmieta, rozsudok si vypočula so slzami v očiach. Jej rodina je presvedčená, že je nevinná. Otec odsúdenej Judity uviedol, že rozhodnutie vnímajú ako nespravodlivé a svojvoľné.

"S hrubým porušením Trestného poriadku a so závažnými procesnými pochybeniami, na ktoré bolo poukázané v záverečných rečiach. Takisto dôkazná situácia jednoznačne preukázala Juditinu nevinu. Obžaloba nepredložila jediný dôkaz o Juditinej vine. Celé obvinenie je vykonštruované. Budeme sa proti tomu brániť, nikdy sa s tým nezmierime," uviedol v novembri po rozsudku.