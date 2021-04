KORONAVÍRUS Analytik o Matovičovi: Cíti sa byť traumatizovaný stratou funkcie premiéra

Pavol Demeš a Igor Matovič

BRATISLAVA - Minister financií a expremiér Igor Matovič (OĽANO) je traumatizovaný stratou premiérskeho postu a chce sa naďalej výrazne angažovať vo vakcinačnom úsilí, aj keď to primárne nepatrí do jeho kompetencie. Uviedol to zahraničnopolitický analytik a bývalý minister medzinárodných vzťahov SR Pavol Demeš. Reagoval tak na prvú zahraničnú cestu ministra financií do Moskvy, pričom ju neschválila vláda. Matovič tam rokoval o vakcíne Sputnik V.