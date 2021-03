Vláda sa bude zaoberať plánom úloh na ochranu pamiatok

Igor Matovič

BRATISLAVA - Do konca roku 2022 by malo Ministerstvo kultúry SR pripraviť podmienky pre vznik samostatného Fondu pre pamiatky, novej verejnoprávnej inštitúcie, ktorej poslaním bude formou dotácií podporovať ochranu a obnovu nehnuteľných a hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Vyplýva to z návrhu úloh a opatrení v rámci Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 a akčného plánu na roky 2021 - 2022, ktorým sa bude v stredu zaoberať dosluhujúci vládny kabinet.