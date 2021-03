Slovensko bude mať novú vládu: Kto nahradí Krajniaka? Toto je VERZIA Hegerovho kabinetu

BRATISLAVA - Nová vláda bude známa už čoskoro. Nové mená však dostane najprv do rúk prezidentka Zuzana Čaputová. Budúci premiér Eduard Heger neprezradil, ako bude zloženie nového kabinetu vyzerať. Otázne sú najmä dve mená. Rezort zdravotníctva zrejme prevezme šéf ružomberskej nemocnice Vladimír Lengvarský. V prípade ministerstva práce to nie je také jednoznačné. Šepká sa o poslancovi Jozefovi Hlinkovi.

Vláda sa uzniesla podať demisiu prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Rozhodla o tom na svojom utorkovom rokovaní. Podľa Ústavy SR, ak podá demisiu predseda vlády, demisiu podá celá vláda. Zároveň vládny kabinet poveril podpredsedu vlády SR a ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO), aby toto uznesenie vlády o podaní demisie oznámil hlave štátu. Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijme demisiu premiéra Igora Matoviča (OĽANO) v utorok o 16.00 h. Zostavením novej vlády poverí Hegera.

Generál Vladimír Lengvarský súhlasil s tým, aby bolo jeho meno navrhnuté na vymenovanie za ministra zdravotníctva. Či sa novým šéfom zdravotníctva stane je na rozhodnutí nového premiéra a prezidentky SR. Pred stredajším rokovaním vlády SR, predchádzajúcom podaniu demisie súčasného premiéra Igora Matoviča (OĽANO), to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO).

Zároveň priznal, že ak sa Lengvarský stane ministrom bude vnímať radosť a starosť zároveň. "Bude mi ľúto, že odchádza z čela Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, kde odviedol výbornú prácu a musel prijať ťažké rozhodnutia, pri ktorých preukázal manažérske i ľudské kvality," povedal Naď. O Lengvarského budúcnosti už teraz môže prakticky rozhudnúť len prezidentka Čaputová.

V rámci výmeny na poste premiéra a posledného rokovania pod vedením Igor Matoviča priznal, že zmena sa zrejme nezaobíde bez emočného momentu. "Hlavné však je, a to ma teší, že vláda bude pokračovať a že nejde ani tak o odchody, ale skôr výmenu na niektorých postoch," dodal.

Nové mená vo vláde

Po nečakanom odchode ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) sa okamžite vynorila otázka, čo je za týmto náhlym ukončením pôsobenia vo vláde. Bolo to totiž krátko po zadržaní šéfa SIS a blízkeho priateľa Krajniaka Vladimíra Pčolinského príslušníkmi NAKA. Pčolinský bol obvinený z korupcie a okmažite sa začalo šepkať, či nechce Krajniak nahradiť tohto človeka v kresle riaditeľa SIS, no ten to okamžite odmietol.

Po tom, ako sa kríza začiatkom tohto týždňa ukončila a nastal zmier, sa začalo špekulovať, či sa po návrate viacerých ľudí na pôvodné ministerské stoličky nechystá vrátiť na tú svoju aj Krajniak. Ten to ale opäť odmietol cez status na sociálnej sieti. "Rozhodol som sa, že nebudem členom vlády E. Hegera. Aj preto, že som dal demisiu s vedomím, že podávam demisiu a nie ako "vydierku" s tým, že sa okamžite "hlásim do služby"," argumentuje Krajniak s tým, že Hegera považuje za čestného človeka.

Nový minister práce

Skloňovať sa však začalo iné meno, ktoré by zasadlo na vedenie Krajniakovho bývalého rezortu. Ide o poslanca Jozefa Hlinku zo Sme rodina. Ten totiž po tom, ako bol Krajniak minulý rok vymenovaný za ministra práce zasadol na jeho miesto poslanca v Národnej rade ako náhradník. Teraz, keď sa Krajniak ako poslanec vráti do parlamentu, bude musieť zo svojej stoličky odísť, no je možné, že sa s len vymení s Krajniakom a bude novým ministrom v Hegerovej vláde.

Nový minister zdravotníctva

Po veľkých návratoch do ministerských stoličiek sa logicky očakávalo aj to, kto si zoberie na starosť teraz ťažko skúšané ministerstvo zdravotníctva. Keďže bývalý minister Marek Krajčí si kritiky za svoj výkon užil viac ako dosť, začalo sa hovoriť o novom mene. Tým môže byť generál a riaditeľ Vojenskej nemocnice v Ružomberku Vladimír Lengvarský. Nominovať do tejto funkcie by ho mal minister obrany Jaroslav Naď za OĽaNO. Naď ho za riaditeľa spomínanej nemocnice pritom vymenoval len počas minulého roka.

Tieto informácie sčasti potvrdil aj minister Naď. O tejto ponuke však intenzívne diskutovalo aj vedenie ružomberskej nemocnice. "Môžeme potvrdiť, že generál Vladimír Lengvarský - riaditeľ ÚVN SNP v Ružomberku bol oslovený s ponukou na pozíciu ministra zdravotníctva SR. Ďalšie kroky v tomto smere budú závisieť od osobného rozhodnutia generála Lengvarského, predsedu vlády SR a prezidentky SR," potvrdila pre Topky hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Petra Dišková.

Predpokladaná verzia zrekonštruovanej vlády

Ako sme už spomínali vyššie, na všetkých menách v novom kabinete ešte nie je stopercentná zhoda a navyše s nimi musí súhlasiť prezidentka Zuzana Čaputová po tom, ako jej Eduard Heger predloží návrh kabinetu novej, zrekonštruovanej vlády. Hlinka a Lengvarský sú teda na grafike nižšie uvedení len ako potenciálni a nádejní ministri svojich rezortov.