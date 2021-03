Fico si v diskusii s Hegerom rypol do vlády: Odsúdená na neúspech! Takto nazval koaličnú krízu

Heger povedal, že pri rokovacom stole sú tri strany. „Za celé hnutie OĽANO môžem povedať, že nám na tom veľmi záleží, rovnako to deklaruje aj Sme rodina a vidieť to aj na Za ľudí,“ podotkol s tým, že postoj SaS nekomentuje. Rokovania by mali podľa jeho slov pokračovať v nedeľu poobede alebo večer. Heger zdôraznil, že nie je pravda, že by sa nechcel Igor Matovič (OĽANO) vzdať pozície premiéra. V rámci prípadnej ponuky na premiérsky post nechcel predbiehať sled udalostí. „Ak bude takáto otázka na stole, postavím sa jej čelom,“ zopakoval. „Nás nezaujíma konflikt, ktorý prebieha vnútri vládnej koalície,“ vyhlásil Fico. Vládnu krízu nazval telenovelou, ktorá nemá konca kraja. „Ničnerobenie a konflikty spôsobili, že vymrelo jedno mesto veľkosti Banskej Štiavnice,“ zdôraznil.

„Je úplne legitímne a správne, keď sa opozícia obracia na Ústavný súd,“ uviedol predseda Smeru-SD k podaniu podnetu, aby posúdil Ústavný súd SR ústavnosť opätovného predĺženia núdzového stavu. Heger považuje predĺženie núdzového stavu vzhľadom k počtu hospitalizovaných za nevyhnutné. „Spochybňovanie opatrení prináša aj zneistenie občanov. Na tom potom profituje a parazituje opozícia, ktorá vnáša Ficom a Pellegrinim spochybňovanie a nepokoj,“ dodal Heger. Navodzuje sa tým podľa neho atmosféra potreby predčasných parlamentných volieb. Fico zdôraznil, že už majú takmer 400.000 podpisov za referendum o predčasných voľbách. Nechcel konkretizovať, či ich odovzdajú prezidentke pred alebo po Veľkej noci. Výsledok referenda je podľa neho záväzný. „Nie je možné danú situáciu zvládnuť tak, že nebudeme mať stabilnú politickú formáciu,“ zdôraznil.

Myslí si, že na zabezpečenie politickej stability je potrebné opätovne rozdať karty, pod čím rozumie nové parlamentné voľby. Ako ďalej uviedol, iniciovať hlasovanie o vyhlásení nedôvery vláde nemá význam. Heger povedal, že ďalší balík kompenzačných opatrení v súvislosti s pandémiou by mal byť schválený na budúcotýždňovej schôdzi Národnej rady SR. Zdôraznil, že krízová pomoc štátu je oproti krízam z minulosti neporovnateľne väčšia. „Pripravenú máme pomoc cestovnému ruchu, odklady, pomoc kultúre či nájmom,“ podotkol. Fico reagoval, že pomoc gastronomickým prevádzkam nefunguje. „Ak niekto zatvorí na základe pandemického stavu všetky gastroprevádzky, musí ponúknuť pomoc a na konci prijať odškodňovací zákon,“ uviedol.