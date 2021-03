Jasný odkaz Pellegriniho: Ministri, ktorí už podali demisiu, by sa nemali vracať do novej vlády

Tlačová konferencia strany Hlas - sociálna demokracia

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Ministri, ktorí už podali demisiu, by sa nemali vracať do zrekonštruovanej vlády. Demisia totiž nemôže slúžiť ako nástroj politického vydierania. Vyhlásil to expremiér a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Prezidentka Zuzana Čaputová by mala podľa neho vyjednávať o podobe budúceho kabinetu. Pellegrini skonštatoval, že ministri by sa mali za uplynulý mesiac vzdať platu. Je podľa neho zároveň absurdné, že sa do vlády vracajú lídri Igor Matovič (OĽANO) a Richard Sulík (SaS), ktorí túto krízu vyvolali a urážajú sa.