Kolíková by nepodporila vládu bez tejto strany: Budaj prekvapil slovami o Sulíkovi

BRATISLAVA - Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková deklarovala, že strana Za ľudí je za zachovanie štvorkoalície. Osobne by nepodporila vládu bez SaS. Pozitívne vníma, že koaliční partneri diskutujú. Podpredseda Hlasu-SD Richard Raši poukázal na dôsledky vládnej krízy: nefunkčnosť Národnej rady SR, vlády aj protiepidemických opatrení.

Nesúhlasí s tým Kolíková ani minister životného prostredia Ján Budaj. Budaj zároveň tvrdí, že premiér nemôže podať demisiu, keď sa nevie, kto by krajinu ďalej riadil. Nevylúčil ako možnosť vládu, v ktorej by ostal ministrom šéf SaS Richard Sulík. Vyplýva to z ich vyjadrení v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

"Sme vo vyjednávaní, náš postoj je štvorkoalícia," uviedla Kolíková s tým, že popoludní majú predsedníctvo. Myslí si, že ich stanovisko bude naďalej jednotné. Štvorkoalíciu považuje za lepšie riešenie i vzhľadom na stabilitu a program vlády. Každý koaličný partner podľa nej cíti určitú mieru zodpovednosti a istou sebareflexiou je aj aktuálna kríza.

Budaj kritizuje Sulíka

Budaj kritizoval, že Sulík poslal v sobotu na rokovanie len "pozorovateľku". "Prečo by malo víťazné hnutie, ktoré má 53 poslancov, byť také nezodpovedné, že jeho predseda podá demisiu bez toho, aby bolo jasné, kto tu bude vládnuť," poznamenal s tým, že prezidentka by mohla nevymenovať novú vládu a nemôžu dovoliť neistotu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Raši v reakcii na Budajove slová poukázal na Ústavu SR. Tá jasne hovorí, že po demisii premiéra dovládne jeho kabinet v demisii. Hovorí o nefunkčnom parlamente i vláde, ktoré neprijímajú opatrenia na riešenie koronakrízy. Myslí si tiež, že za prípadnú úradnícku vládu tvorenú odborníkmi, v kombinácii s vypísaním predčasných volieb, by v NR SR poslanci zdvihli ruku.

Kolíková podčiarkla, že netreba strašiť ľudí úradníckou vládou ani predčasnými voľbami. "Faktom je, že rokovania prebiehajú, lebo je tu záujem o spoluprácu," podotkla. Ohradila sa voči tvrdeniam o nefunkčnej vláde. Pripomenula, že ešte počas týždňa na vláde sama podporila napríklad predlžovanie núdzového stavu. Ten považuje za potrebný vzhľadom na situáciu.