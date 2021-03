Politológovia o VLÁDNEJ KRÍZE: Zlyhali takmer všetci! Matovič mal odstúpiť už dávno

Potom, čo SaS pozastavila účasť v koalícii nabrali rokovania rýchly spád a krízu je potrebné vyriešiť do nedele. V pondelok totiž končí Remišovej ultimátum. Čo si o doterajšom vývoji krízy myslia politológovia?

Zlyhali takmer všetci

Podľa politológa Michala Cirnera ide o vlečúcu sa a nezáživnú krízu, ktorá občanov znechucuje. "Takmer všetci aktéri zlyhali a sklamali voličov. Vyzerá to tak, že už nedokážu spolu fungovať a každý pokus zlepiť rozbitú vázu - vládnu koalíciu - zlyháva, respektíve čaká sa kým tá zlepená váza opäť nepraskne," uviedol politológ pre Topky. Podľa Radoslava Štefančíka vládni politici zabudli, čo je ich hlavným poslaním, a tým je riešenie aktuálnych problémov.

"A že suverén je ľud a ten môže po týchto skúsenostiach rozhodnúť, že mu budú opäť bližší tí, ktorí dnes sedia za mrežami. Politika je remeslo a kto ho chce vykonávať, musí mať na to talent a zručnosti. Tárať dve na tri nestačí," uviedol politológ. "Ľud pred voľbami naivne uveril, že politiku môže robiť každý. Ale opak je pravdou. Tak ako šuster by nemal byť ministrom školstva, ani táraj by nemal byť predsedom vlády," myslí si Štefančík.

SaS de facto vystúpilo z koalície

SaS vo štvrtok pozastavila účasť v koalícii. Či to bol dobrý krok, ukáže čas. "Je to prakticky odchod z koalície, nič viac nič menej," skonštatoval Cirner. Doteraz sme sa s pojmom "pozastavenie účasti v koalícii" nestretli. Podobné zamieňanie pojmov je podľa Štefančíka v politike bežné. "Keď sa napríklad diskutuje o potratoch, niekto používa výraz prerušenie tehotenstva. Ale to vôbec nie je pravda, potrat je predsa ukončenie tehotenstva. Takže SaS si zvolila zlý termín, mala to rovno pomenovať tak, ako to v skutočnosti je," povedal Štefančík.

SaS mala podľa neho vypovedať koaličnú dohodu a hovoriť o ukončení pôsobenia v tejto vláde. "Lebo vláda Igora Matovičapodľa existujúcej koaličnej zmluvy je už minulosť, žiadne pozastavenie neexistuje. Ak raz niekto poruší koaličnú zmluvu, znamená to, že sa ňou už neriadi, že je pre neho už len zdrapom papiera," dodáva Štefančík na margo rozhodnutia SaS.

Matovič mal podať demisiu už minulý týždeň

OĽaNO postupne zmenilo aj rétoriku čo sa týka demisie premiéra. Viacerí hovoria, že Matovič fakticky demisiu už podal, ale oficiálne ju podá vtedy, ak už prebehne rekonštrukcia a budú mať mená nových ministrov a premiéra. Podmienkou na rekonštrukciu zo strany SaS a Za ľudí však bol práve premiérov odchod. Nie je to patová situácia? "Igor Matovič chce mať čo najlepšiu východiskovú pozíciu, a preto zatiaľ neodstupuje. Je ako žaba na prameni a ten prameň nepramení - to je z jednej piesne od Elánu. A každý kto chce od tej žaby niečo, musí ju pobozkať a to vyvoláva v koaličných partneroch prirodzenú nechuť a odpor," povedal Cirner.

Zmena rétoriky je podľa Štefančíka príkladom toho, prečo Igora Matoviča mnohí považujú za zlého premiéra s nezmyselnými nápadmi. "Správnejšie by bolo, keby už minulý týždeň podal demisiu. Ministri z SaS by vôbec nemuseli odstupovať, pretože by boli v demisii rovnako ako predseda vlády. Prezidentka by poverila Matoviča vedením vlády, pokiaľ by nevymenovala novú vládu. Takto by Slovensko malo napríklad stále svojho ministra zahraničných vecí či ministra hospodárstva. Ale teraz máme oklieštenú vládu a zastupujúci ministri musia okrem svojich záležitostí riešiť aj tie ostatné," konštatuje politológ.

Čaputová urobila, čo mohla

Na demisiu vyzvala premiéra Matoviča aj prezidentka Čaputová. Povedala to v ráznom vyjadrení po demisii Richarda Sulíka, ktorého prácu ocenila. Matovič sa so SaS-kárskymi ministrami nerozlúčil vo veľkom tak, ako to spravil v prípade Mareka Krajčího či Milana Krajniaka. "Prezidentka urobila čo mohla, ešte aj niečo navyše a už môže iba sledovať ako dopadnú rokovania," povedal Cirner. Štefančík súhlasí, že prezidentka robí len to, čo je v jej kompetenciách.

"A podľa prezidentských kompetencií vo vzťahu k vládnej kríze nemôže robiť nič. Iba apelovať svojimi vyhláseniami a pôsobiť svojou autoritou na ukončenie krízy. Tak, ako to robila doteraz. Myslím, že sa správa zodpovedne a zbytočne nespochybňuje parlamentnú formu vlády. Igor Matovič by mal k nej ísť aspoň na dvojtýždňovú neplatenú stáž, možno by sa od nej niečomu múdremu a zodpovednému aj priučil," myslí si.

Každé východisko okrem predčasných volieb bude dočasné

Scenár predčasných volieb začína byť viac ako pravdepodobný. "Každým novým dňom je tento scenár reálnejší," uviedol na margo predčasných volieb Cirner. "Určite je reálnejší a povedal by som, že aj želateľnejší medzi tými ľuďmi, ktorí tento scenár pôvodne odmietali. Táto vládna zostava, v kombinácii s Matovičom a Sulíkom, zas a znovu ukázala, že im spoločné vládnutie nejde. Že nie sú spoločne schopní robiť to, na čo ich vo voľbách suverén poveril," myslí si Štefančík.

OĽaNO však čoraz častejšie hovorí o trojkoalícii, aj keď Za ľudí a SaS stále trvajú na štvorkoalícii, odchodom sa vyhráža aj Boris Kollár. "Nevieme, čo nastane, ale každé východisko okrem predčasných volieb bude pravdepodobne iba provizórne a dočasné," povedal Cirner. Trojkoalícia je však podľa Štefančíka problém, pretože časť poslancov Za ľudí takúto možnosť odmieta. "Tým sa automaticky znižuje možnosť, že oklieštená koalícia prežije až do riadneho termínu volieb. Vláda je klinicky mŕtva, je napojená na hadičkách, pričom dýchajú za ňu už len prístroje. Je najvyšší čas odpojiť pacienta od prístrojov a nechať ho odísť na večnosť," konštatuje politológ.

Ľud si podľa neho bude pamätať Igora Matoviča ako najneschopnejšieho premiéra v moderných dejinách Slovenska a žiadna trojkoalícia túto predstavu nezmení. "Predlžovanie tejto agónie môže obraz slovenskej verejnosti nielen o IM, ale aj o pravicových stranách, ešte viac pokaziť. Igor Matovič s Richardom Sulíkom vydláždili kedysi Smeru cestu do parlamentu zlatými dlaždičkami. To ostatné poznáme. Ja sa len v tejto chvíli pýtam, prečo má ten Najvyšší Slovensko tak v zuboch, že mu túto cestu nariadil absolvovať znovu," dodal Štefančík.