VLÁDNA KRÍZA Rošády pokračujú: Potopí koalícia SaS alebo sa Matovič rozhodne odísť? Tieto SCENÁRE sú v hre

Premiér sa odmlčal na niekoľko dní a ku kríze sa nevyjadroval ani na vláde, ani na tlačovke, ani na sociálnej sieti a stiahol sa do úzadia. Zúčastnil sa rokovania poslaneckého klubu Za ľudí a poslancov si vypočul. Závery však nepadli. Ani po viac ako dvoch týždňoch krízy preto nie sme múdrejší. Sulík na margo stretnutí s Matovičom uviedol, že medzi ním a premiérom nie je osobný spor, je to len politika.

Možností, ako z tejto krízy von, je niekoľko. Strana Za ľudí na čele s Veronikou Remišovou však začala cúvať a z ráznych vyjadrení ostali vyjadrenia typu „ak sa stane toto, tak...“. Zdá sa, že najmenšia koaličná strana, ktorá sa okrem iného zmieta aj vo vlastných problémoch, sa ešte snaží zachrániť. Oficiálne to však odmietajú. Scenárov je niekoľko a najbližšie dni ukážu, ako si strany a ich lídri budú stáť za svojimi vyjadreniami a ako sa nakoniec zachová premiér.

VIDEO SaS trvá na svojom postoji, Igor Matovič nie je spôsobilý viesť vládu

Premiér Matovič sa rozhodne odstúpiť...

Strany dovládnu v štvorkoalícii

Výmena premiéra Igora Matoviča je momentálne veľmi pravdepodobný scenár, a zároveň aj hlavná požiadavka. Aj keď Matovič i hnutie OĽaNO to zatiaľ oficiálne odmietajú, isté náznaky tu boli. Hnutie dlhodobo deklaruje, že stojí za svojím premiérom, no rozhodnutie je len na ňom. Po dlhom mlčaní Matovič vystúpil na tlačovke potom, čo Milan Krajniak podal demisiu.

Zdroj: Topky/Maarty

Práve na nej v ďakovnej reči nepriamo naznačil, že koalícia by mohla pokračovať aj bez neho. „Či tu ja budem, alebo nebudem, pevne verím, že to nasledujúce obdobie je len prestávka a do exekutívy sa raz vrátiš,“ odkázal Krajniakovi Matovič. Pokiaľ by sa premiér predsa len rozhodol odstúpiť, splnila by sa tým požiadavka strany SaS aj strany Za ľudí.

VIDEO Emotívna reč premiéra Matoviča

Šéf liberálov Richard Sulík už tento týždeň oznámil, že v pondelok alebo utorok podá demisiu a na vláde sa už so svojimi kolegami rozlúčil. Jeho odchod je už teda takmer istý bez ohľadu na rozhodnutie Matoviča. Tak totiž znela jedna z hypotéz, že Sulík, ale aj Remišová sú ochotní ponúknuť svoju demisiu v prípade, že premiér odíde. Remišovej osobnou požiadavkou však bol odchod premiéra i ministra hospodárstva. Jedna sa jej, zdá sa, splní.

Matovič ministrom vnútra?

V prípade odchodu premiéra sa v kuloároch špekuluje o možnosti, že novým premiérom by sa mohol stať Eduard Heger a Matovič by sa mohol postaviť do čela rezortu vnútra. Komu by pripadlo ministerstvo financií, nie je jasné. Sulík však pripustil, že ak by Matovič odstúpil z postu premiéra a stal by sa ministrom, vo vláde ostane. Či na rovnakej ministerskej stoličke, nie je nateraz isté. "Žiadame rekonštrukciu vlády v zmysle, že je riadená chaoticky zo strany premiéra. Čo sa týka ostatných ministerstiev, výhrady nemáme," uviedol pre Topky Sulík.

Pokiaľ by teda Matovič odišiel, je pravdepodobné, že koalícia by dovládla v pôvodnom zložení s novým premiérom a niekoľkými novými ministrami – bez Matoviča, bez Sulíka a možno bez Remišovej. SaS však podľa ich straníckeho šéfa ešte čaká na ďalšie možné rokovania o rekonštrukcii vlády. Aj preto Sulík požadoval stretnutie s poslaneckým klubom OĽaNO, ktoré sa malo uskutočniť včera. S demisiou premiéra automaticky padá vláda, čo by pri súčasných požiadavkách (a demisiách) znamenalo rekonštrukciu na niekoľkých postoch.

Ak premiér neodstúpi...

SaS vystúpi z koalície (trojkoalícia)

Sulík však podľa vlastných slov neverí, že Matovič odstúpi. Aj preto oznámil, že v tom prípade podajú okrem neho demisiu aj všetci ministri za SaS a liberáli vystúpia z koalície. Tým pádom by vznikla trojkoalícia, v ktorej by ostalo OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí. A to napriek tomu, že Veronika Remišová uviedla, že aj strana Za ľudí vystúpi z koalície, pokiaľ premiér neodíde.

VIDEO Richard Sulík oznámil, že plánuje podať demisiu

Trojkoalíciu bez SaS už verejne pripúšťa aj Sulík. V relácii rádia Expres uviedol, že vládna kríza by mohla skončiť tak, že strana Za ľudí dodá dostatok poslancov na zostavenie trojkoalície. Preferencie Za ľudí sú dlhodobo pod hranicou zvoliteľnosti, strane by tak toto „porušenie sľubu“ a zotrvanie v trojkoalícii zrejme nepomohlo. Objavili sa úvahy aj o trojkoalícii bez strany Za ľudí, tento scenár je však najmenej pravdepodobný.

Odíde SaS aj Za ľudí (menšinová vláda)

Ak by strana Za ľudí uzavrela „politický obchod“ a ostala vo vláde, Remišová by porušila svoje vyjadrenie. „Ak sa nenaplní táto požiadavka, tak odstupujeme z vlády,“ povedala po stredajšom rokovaní vlády. V tomto scenári preto pracujeme s hypotézou, že ak premiér neodstúpi, odídu ministri za SaS, ministri za Za ľudí a obe strany vystúpia z koalície. V tom prípade by to znamenalo, že na Slovensku budeme mať menšinovú vládu. Hnutie OĽaNO a Sme rodina majú spolu 70 poslancov a dovládnuť v takomto zložení by bolo ťažké. Hnutia by museli mať tichú podporu niektorých opozičných iných strán, resp. nezaradených poslancov v parlamente.

Potopenie liberálov

Čoraz viac sa však povráva o verzii, že tri koaličné strany počkajú do stredy, kedy vyprší Sulíkovo ultimátum. SaS-kárski ministri odstúpia a strana vystúpi z koalície. V tomto prípade by potom Matovič podal demisiu a koalícia by dovládla v zložení OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí. Bola by to trojkoalícia, len by sa v nej dopracovali inak a pokiaľ by sa tento scenár naplnil, pre liberálov by to bola rana pod pás. Sulík priznal, že počul o týchto kuloárnych debatách. „Aj také veci sa stávajú v politike, občas dostanete po frňáku,“ uviedol Sulík.

VIDEO Remišová trvá na odchode premiéra a zotrvaní v štvorkoalícii

Strana Za ľudí má totiž problém aj v rámci strany, nielen koalície. Aj preto by to mohlo vyvolať rozpory a poslanecký klub by nemusel vydržať. Časť je totiž proti. Prvé veľké a jasné vyhlásenie spravila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá uviedla, že si nevie predstaviť byť vo vláde na čele s Matovičom. Ak premiér neodstúpi, je takmer jasné, že Kolíková podá demisiu. Problém s vládnou má aj predsedníčka poslaneckého klubu Jana Žitňanská.

Je preto otázne, čo by sa stalo s najmenšou vládnou stranou, ak by sa Remišová rozhodla v koalícii zotrvať. Koniec koncov, Za ľudí ako prví zvolali po kauze Sputnik V predsedníctvo a následne žiadali odchod Matoviča. Nie je preto vylúčené, že by po Tomášovi Valášekovi a Miroslavovi Kollárovi odišli aj ďalší a Kolíková by napriek tomu odstúpila. Strana Za ľudí však odmieta, že by sa v pozadí niečo takéto dialo. Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga uviedli, že nechcú žiadne hry, chcú štvorkoalíciu a odstúpenie premiéra. Toto potvrdila aj šéfka Za ľudí. "Strana Za ľudí žiada zmenu na poste premiéra a cieľom je zotrvanie v štvorkoalícii," povedala včera jasne Remišová. Stranu ešte čaká ďalšie stretnutie s Matovičom.

Predčasné voľby

Ešte stále sa hovorí aj o možnosti predčasných volieb, aj keď všetky štyri koaličné strany túto možnosť oficiálne jasne odmietli. Nový vietor do témy predčasných volieb vniesol Sulík, ktorý uviedol, že Matovič cez víkend túto možnosť nevylúčil. „Mne Igor Matovič povedal, že ak nedôjde k dohode, uprednostní predčasné voľby. Povedal to pri svedkoch v nedeľu podvečer na úrade vlády," priblížil v Exprese Sulík. Na predčasné voľby tlačí najmä opozičný Smer, nezaradení poslanci okolo Petra Pellegrini, ktorí sú v strane Hlas-SD, ale aj mimoparlamentné strany. Čo z toho sa naplní alebo či to bude úplne inak, ukážu až najbližšie dni.