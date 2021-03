Veľké HODNOTENIE: Zvládli lídri vládnu krízu? Matovič totálne pohorel! Zaslúžil by si päťku alebo aj šestku

Udržať si prehľad v tejto vládnej kríze, ktorá trvá od nákupu ruskej vakcíny Sputnik V, je miestami naozaj ťažké. Vyhlásení a výziev bolo množstvo, boli sme svedkami jednej demisie, mlčania premiéra Matoviča, ráznej výzvy Čaputovej, padli aj slová o predčasných voľbách či menšinovej vláde, aj keď to oficiálne odmietajú všetky strany. Na stole je zatiaľ jedna jediná a hlavná požiadavka - odchod premiéra Igora Matoviča.

Koniec vládnej krízy stále v nedohľadne

Či odíde, alebo nie, zatiaľ nie je jasné. Napätie vo vládnej koalícii však netrvá len pár dní. Konflikt medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom trvá dlhé mesiace. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová sa držala v ústraní, no prístup k ruskej vakcíne Sputnik V naštartoval už aj ju a jej stranu. Síce Sputnik V nebol primárnym dôvodom krízy, no jej dovezenie a emotívne uvítanie môžeme jednoznačne označiť za spúšťača.

VIDEO Prezidentka Čaputová požiadala Matoviča, aby krízu ukončil čo najskôr

Pred niekoľkými týždňami padla z úst Richarda Sulíka prvýkrát požiadavka na rekonštrukciu vlády. K požiadavke sa pridala aj Remišová, ktorá okrem toho chcela aj odchod Mareka Krajčího. Keď sa už zdalo, že situácia sa upokojí a kríza pomaly skončí, prišiel zlom. Všetko narušilo Matovičovo doteraz posledné emotívne vystúpenie na tlačovke, počas ktorej informoval o demisii šéfa zdravotníctva.

Prímerie netrvalo ani 24 hodín

Podľa Sulíka totiž porušil memorandu alebo "pakt o neútočení", ktorý medzi sebou strany podpísali po rokovaniach. Prímerie netrvalo ani 24 hodín. "Chvíľu vyzeralo, že víťazom krízy by mohol byť Igor Matovič. Ale neostal svojej povesti nič dlžný o niekoľko minút, ako sa koaliční partneri dohodli, prakticky celú dohodu pochoval pod čiernu zem," povedal pre Topky Radoslav Štefančík.

VIDEO Emotívny prejav Matoviča

Premiér musí odísť

Koncom týždňa preto Sulík avizoval rokovania v rámci strany. V pondelok oznámil jasnú požiadavku. Odchod premiéra. Na ten o pár hodín tlačila aj Remišová spolu so svojou stranou a odchod Richarda Sulíka ostal už len jej osobnou požiadavkou. Premiér Matovič si stranu Za ľudí na poslaneckom klube vypočul, no žiadne závery nepadli.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Okrem toho sa zdá, že poslanecký klub Za ľudí sa zmieta v problémoch a je na pokraji rozpadu. Ministerka spravodlivosti uviedla, že vo vláde neostane, pokiaľ jej bude šéfovať Igor Matovič. Zotrvanie si vie ťažko predstaviť aj Jana Žitňanská. Remišová napokon nedovolila Kolíkovej ísť na stretnutie k prezidentke so Sulíkom, podľa nej si totiž majú krízu riešiť v rámci koalície. A Sulík nakoniec po stretnutí s prezidentkou uviedol, že keď Matovič ostane premiérom, SaS odchádza z koalície. Premiér medzitým stále mlčí...

Porazený je volič

Kríza tak momentálne nemá žiadneho víťaza. "Skôr porazených. A najväčší porazený je volič, ktorý bol z vlád Smeru taký frustrovaný, že s vierou v dobré veci sa nakoniec rozhodol voliť OĽaNO. A teraz jeho frustrácia musí pokračovať, lebo namiesto dobrých vecí vidí len hádky, ktoré nemajú konca," uviedol politológ.

Matovič by dostal päťku, ak by sa dalo, aj šestku

Zrejme najhoršie by na tom bolo hodnotenie Igora Matoviča. "Z krízového manažmentu by dostal päťku, ak by sa dalo, aj šestku. Niet divu, že mu štúdium manažmentu nič nedalo. Teraz lepšie chápeme, prečo mu niekto druhý musel pomôcť s jeho diplomovkou," hodnotí Štefančík, ktorý chcem spočiatku chváliť Borisa Kollára, no ani to sa nedá.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Aj on mohol priliať olej do ohňa. Namiesto toho sa držal bokom, získal čas, aby horúce hlavy vychladli a hľadať dohodu. Lenže potom prišla požiadavka respirátorov pre dôchodcov a tým pochoval naivnú predstavu o štátnickej múdrosti," povedal politológ. Na Sulíkovi a Remišovej je vidieť, že toho majú plné zuby, myslí si. "Namiesto riešenia aktuálnych problémov musia venovať čas a energiu zbytočným a vyčerpávajúcim konfliktom s predsedom vlády."

Aké hodnotenie by si teda lídri zaslúžili?

Po doterajšom vývoji vládnej krízy zhodnotil pre Topky komunikáciu a postoje jednotlivých aktérov politológ Radoslav Štefančík.

Prezidentka Zuzana Čaputová

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, v ktorej hlava štátu, napriek tomu, že je priamo volená, má len obmedzené kompetencie. Pozitívne hodnotím, že Zuzana Čaputová si ctí princípy parlamentnej demokracie a zbytočne nezasahuje do vládnej krízy. Dobré je, že prezidentka sa drží bokom, ku kríze pristupuje zodpovedne a zbytočne neprilieva olej do ohňa. Dôležité bude, ako sa zachová, ak náhodou padne Matovičova vláda. Ale to už predbiehame.

Premiér Igor Matovič

Veľmi zlé. Ak by som použil akademický jazyk, študent si vytiahol síce otázku, ale nepochopil zadanie, preto dostáva nedostatočnú. Dostal šancu na reparát, ale pri odpovedi zlyhal. Za toto si zaslúži nielen päťku, ale vylúčenie zo štúdia.

Líder SaS Richard Sulík

Jeho situácia je nezávidia hodná. Zrejme je ten posledný, kto chce povaliť vlastnú vládu. Aj Matovičovi sa totiž podarilo presvedčiť časť verejnosti, že za pád Radičovej vlády môže len Sulík. Pritom s Matovičom majú na jej páde rovnaký podiel. Ak by svoju vlastnú vládu položil znovu, otázne je jeho budúcnosť. Ktorý príčetný človek by volil stranu, ktorej predseda povalila dve vlastné vlády?

Líderka Za ľudí Veronika Remišová

Musí bojovať na dvoch frontoch. Na vládnej, aj straníckom. Strana sa jej rozpadá pod rukami, určite si takto nepredstavovala koniec vlastnej kariéry. Zároveň to musí byť pre ňu frustrujúce. Celé roky kritizujete vlády Smeru a keď konečne dostanete do rúk moc, aby ste s tým niečo urobili, musíte riešiť úplne iné veci. Pritom každý deň ste jednou nohou von z parlamentu.

Predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár

Najskôr múdre riešenie, neprilievať olej do ohňa, potom snaha o presadenie sociálneho balíčka. Niečo na spôsob Andreja Danka. Prostoduché, až sa mi žiada povedať infantilné.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok

Profesionálny diplomat, ktorý sa nerád nechá vtiahnuť do politického zápolenia. Ale keď išlo o zahranično-politickú orientáciu Slovenska, silno sa ozval.

Minister práce Milan Krajniak (v demisii)

Zatiaľ najväčšia záhada celej koaličnej krízy. Zrejme až časom sa dozvieme, čo bolo za jeho skutočným odchodom. Nejaké konšpiračné teórie sa ponúkajú, ale tie sú zatiaľ nezverejniteľné.

Minister obrany Jaroslav Naď

Drží stranu Igora Matoviča, čo je pochopiteľné. Richarda Sulíka vie poriadne skritizovať, niet divu, že je ministrom obrany. Napriek tomu, že ho médiá spomínajú ako potenciálneho premiéra, neviem si predstaviť, že by ho Igor Matovič k tomu pustil. Rýchlo by ho totiž prerástol. Ako Pellegrini Fica. A to by sa prhkému Matovičovi určite nepáčilo

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková

Jedna z tých štátnickejších političiek vo vláde. Dôležité je, že podporuje svoju predsedníčku a zatiaľ jej drží chrbát. Aj Remišová potrebuje cítiť podporu v strane od populárnej ministerky.