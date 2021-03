V hre je otváranie koaličnej zmluvy! Matovičov minister priznal na plné ústa: OĽaNO neustúpi

Hnutie OĽANO naďalej trvá na svojich podmienkach a na tom, že požiadavky partnerov splnilo demisiou Mareka Krajčího i ochotou premiéra Igora Matoviča odísť z funkcie. Ak to SaS nestačí, jej cieľom je podľa OĽANO povalenie ďalšej vlády.

"Dnes to nie je de facto koalícia. Sú to štyri strany, lebo pán Sulík vlastne koaličnú zmluvu vypovedal a pani Remišová zase prišla o nejakých poslancov, čiže tá koaličná zmluva, aká pred rokom bola, sa určite bude transformovať," skonštatoval Budaj. Poznamenal, že SaS nebola nevyhnutná v koalícii na to, aby Matovičova vláda prijala programové vyhlásenie, keďže by mala dosť hlasov aj bez nej. Verí, že vláda vydrží a obnoví sa tak, aby v nej nebol ani jeden člen, ktorý "verejne prejavuje odpor voči vláde". Chce jednotne pôsobiaci kabinet. Za dobrú správu považuje to, že by mal Matovič ostať členom kabinetu. Nepovedal však, aké ministerstvo by mohol viesť.

OĽANO trvá na tom, že od partnerov žiada len naplnenie ich vlastných sľubov. "Veríme, že Richard Sulík sa zachová ako chlap a bude si za svojím slovom o vzdaní sa funkcie ministra stáť. Jeho prvá reakcia na vyhlásenie OĽANO tomu, žiaľ, nenasvedčuje a skôr pripomína hľadanie povestnej Bugárovej tretej vety," podotklo. Trvá na prerozdelení postov vo vláde podľa výsledkov volieb, teda na vrátení jedného postu SaS hnutiu OĽANO.

Matovič oznámil ochotu odísť

Matovič v nedeľu (21. 3.) oznámil ochotu odísť z postu premiéra a pôsobiť ako člen vlády. Podmienkou je odchod vicepremiéra Sulíka z vlády, odstúpenie Márie Kolíkovej i Juraja Šeligu (obaja Za ľudí) z funkcií, ako aj odchod šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS).

SaS ocenila ochotu premiéra odísť z funkcie, na vzdanie sa ministerstva dôvod nevidí. Ak by mal Matovič viesť niektorý rezort, ponuka demisie šéfa SaS Richarda Sulíka by bola bezpredmetná. Za premiérovými personálnymi návrhmi vidí SaS osobnú pomstu. Naďalej hovorí o odchode z koalície, ak sa ich podmienky nenaplnia.

Koaličná kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie bolo v koalícii dlhodobo. SaS a Za ľudí volajú po rekonštrukcii vlády, žiadajú demisiu premiéra Igora Matoviča. Zo súčasného kabinetu už odišli Marek Krajčí (OĽANO) a Milan Krajniak (Sme rodina). Všetci členovia koalície hovoria, že by radi zachovali jej súčasné zloženie, predčasné voľby odmietajú.

Znamenalo by to predlžovanie diskusií, tvrdí Gröhling

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) zdôraznil, že otváranie koaličnej zmluvy a zmena prerozdelenia postov vo vláde by predlžovali aktuálnu situáciu. Zdôraznil potrebu čo najskôr vyriešiť koaličnú krízu. SaS podľa jeho slov trvá na prerozdelení rezortov v zmysle koaličnej zmluvy. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii. Dodal, že rokovania v koalícii pokračujú, ich priebeh nechcel komentovať.

"Ak by mala nastať nejaká zmena v rámci ministerstiev, musela by sa otvoriť koaličná zmluva. Otvorenie koaličnej zmluvy znamená, že nasledujúce dni, možno až týždne budeme v tejto situácii a budú prebiehať ďalšie diskusie," povedal. Ocenil, že premiér pripustil svoj odchod. SaS však svoje podmienky meniť nebude. Za dôležité považuje ukončenie koaličnej krízy v najbližších dňoch. Dodal, že zo strany SaS bol termín rozhodnutia stanovený na stredu (24. 3.) a ak nenastanú akceptovateľné zmeny, aj sám ho dodrží.