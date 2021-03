Jasný odkaz bývalých šéfov slovenskej diplomacie koalícii: Hazardujete s dobrým menom Slovenska!

Eduard Kukan

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Bolo by neodpustiteľnou chybou, ak by spory vo vládnucej koalícii negatívne zasiahli do zahraničnopolitických vzťahov Slovenska. Upozornili na to traja bývalí ministri zahraničných vecí - Milan Kňažko, Pavol Demeš a Eduard Kukan.