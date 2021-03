Pre Bittó Cigánikovú je problém Matovič: Opozícii jeho odchod nestačí

Opoziční poslanci Ľuboš Blaha (Smer-SD), Matúš Šutaj Eštok (nezaradený) z mimoparlamentného Hlasu-SD a Tomáš Taraba (nezaradený) hovoria, že zmena premiéra nestačí, žiadajú predčasné voľby. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. "Snažíme sa túto situáciu riešiť s pokojom a za zatvorenými dverami," povedal Krúpa s tým, že cieľom je udržať štvorkoalíciu. Bittó Cigániková potvrdila avizované demisie ministrov SaS v prípade zotrvania Matoviča vo funkcii i odmietanie predčasných volieb. Vie si predstaviť, že by bol Matovič ministrom. Reagovala aj na dementované informácie o spolupráci SaS a ministerky Za ľudí Márie Kolíkovej či s Hlasom-SD. "Prituhuje a niekto sa snaží vraziť klin medzi SaS a Za ľudí," zhodnotila.

Štát je podľa Blahu nefunkčný. "Je to vláda zlyhania, sklamania a nenaplnených sľubov," doplnil Šutaj Eštok. Kritizujú aj absenciu kľúčových ministrov v boji s pandémiou. Predstaviteľ Hlasu-SD poukázal i na pasivitu ministra vnútra, ktorý je šéfom ústredného krízového štábu. Taraba hovorí o chaotických rozhodnutiach. "Je to celkovo nepopulárna vláda," podotkol. Blaha i Šutaj Eštok hovoria do vyhlásenia predčasných volieb o menovaní úradníckej vlády. Krúpa spochybnil je funkčnosť v boji s pandémiou. Bittó Cigániková dodala, že aj prezidentka potvrdila, že by vymenovala po rekonštrukcii vládu na pôdoryse súčasnej koalície. V boji s pandémiou sa Matovič rozhodol prevziať všetku zodpovednosť za seba, skonštatoval Krúpa. Ako hovorí, pri zavádzaní menej populárnych opatrení často necítili lojalitu a solidaritu ani z radov koaličných partnerov.

Bittó Cigániková podotkla, že svoje argumenty si dovolili povedať, keď na vláde neboli podporené ich návrhy na pomoc ľuďom či vypočuté ich argumenty. Zástupca Smeru-SD pripomenul, že Slovensko je medzi tými najhoršími v boji s pandémiou. Žiada zastaviť celoplošné testovanie a zlepšiť štátnu pomoc. Krúpa význam testovania hájil, odmieta nedostatočnú pomoc. Bittó Cigániková doplnila, že SaS navrhovala odškodňovací nástroj, no pre spory nebol dosiaľ prijatý. Núdzový stav nebol prijatý štandardne, pripustila poslankyňa za SaS. V parlamente bude žiadať jeho zdôvodnenie, minimálne z hľadiska potrieb v zdravotníctve však vidí jeho opodstatnenie. Spôsob jeho prijatia kritizuje aj Smer-SD, podľa Blahu trvajú na podaní na Ústavný súd SR.