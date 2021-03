MIMORIADNE Vládna KRÍZA vrcholí! Richard Sulík oznámil deň demisie: SaS aj Za ľudí chcú odísť z koalície

Richard Sulík uviedol, že bol na vláde naposledy a s ministrami sa už rozlúčil. Demisiu chce podať demisiu začiatkom týždňa. Demisiu postupne podajú aj ostatní ministri za SaS. Zo Sulíkových vyjadrení vyplýva, že neverí v odchod premiéra Igora Matoviča. Naďalej však hovorí o ochote rokovať.

VIDEO Richard Sulík bol na vláde poslednýkrát

14:20 Minulotýždňovú tlačovku premiéra a tiež pondelkovú tlačovku predsedu SaS označila za nešťastné. Sulík podľa nej spravil z predsedu vlády neschopného chudáka. "Ak chceme aby niekto odstúpil, tak mu treba nechať priestor, aby odstúpil so cťou. A to pokladám za najväčšiu amatérsku chybu," uviedla.

14:05 Ak premiér neodstúpi, Za ľudí vystúpi z koalície

Veronika Remišová verí, že táto vláda nebude posledná a že vydržia do konca riadneho volebného obdobia. Aj naďalej však trvá na odchode premiéra Igora Matoviča. "Ak sa nenaplní naša požiadavka, zvoláme opätovne predsedníctvo a prijmeme uznesenie, v ktorom definujeme ďalšie kroky," uviedla.

Remišová vylúčila, že keď ostane Matovič vo vláde, ostane v nej aj ona. Aj naďalej trvajú na odchode Matoviča z postu premiéra. "Ak sa nenaplní táto požiadavka, tak odstupujeme z vlády," dodala.

13:45 Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) si nevie predstaviť budúcnosť koalície bez strany SaS. Budúce zasadnutie kabinetu bude podľa Kolíkovej trošku iné, zloženie členov vlády nebude podľa Kolíkovej pravdepodobne totožné na budúci týždeň.

Sulík neverí, že Matovič odíde

Sulík chce demisiu podať začiatkom budúceho týždňa. "V pondelok alebo utorok oznámim pani prezidentke svoju demisiu, aby ma v stredu mohla prijať," povedal po rokovaní vlády. Stále je však podľa neho priestor na rokovania. "My sme pripravení na rokovania, preto sme si dali čas. Ja som aj oslovil viacerých ľudí, keď ešte je potreba si nejaké veci vyjasniť," povedal Sulík s tým, že neverí, že premiér Matovič odstúpi.

Ak sa nič neudeje, demisiu podajú aj ostatní ministri SaS

Dodal, že ak sa nič neudeje, podajú všetci ministri SaS demisiu do budúcej stredy. SaS avizovala odchod z vlády v prípade, že premiér neodstúpi. Naďalej trvá na jeho demisii. "Ak sa nič neudeje, budúci týždeň podávajú ministri za SaS demisiu," dodal. Sulík dodal, že naďalej je ochotný opustiť vládu sám, ak by to bola podmienka demisie premiéra Igora Matoviča. Premiér však stále mlčí a z vlády odišiel bez slov.

VIDEO Premiér odišiel z vlády bez slov

Kolíková si nevie predstaviť budúcnosť koalície bez SaS

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) si nevie predstaviť budúcnosť koalície bez strany SaS. Budúce zasadnutie kabinetu bude podľa Kolíkovej trošku iné, zloženie členov vlády nebude podľa Kolíkovej pravdepodobne totožné na budúci týždeň. "Javí sa mi vzhľadom na vývoj udalostí, že zloženie členov vlády asi nebude totožné," poznamenala Kolíková s tým, že všetci však majú záujem o štvorkoalíciu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nevie ani o ponuke premiéra, že by mala strana Za ľudí dostať ministerstvá po odchode SaS z vlády. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) po rokovaní vládneho kabinetu uviedol, že nevie povedať, či v stredu bolo rokovanie vlády v zložení štvrkoalície posledné. "Je to možné, ale nie stopercentné," podotkol. Nevie ani o tom, že by mal predseda vlády odstúpiť. Je to všetko podľa Mičovského otvorené. Kolíková tiež nevie, kto bude nasledovníkom na poste riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Nevie ani o nástupcovi ministra zdravotníctva.

Matovič musí krízu ukončiť čo najskôr

Prezidentka Čaputová včera vyzvala premiéra Matoviča, aby čo najskôr ukončil koaličnú a vládnu krízu. Vyhlásila to po utorkovom stretnutí s predsedom vlády a zástupcami strany SaS s tým, že Slovensko potrebuje plne funkčný a výkonný vládny kabinet. "Treba ukončiť agóniu a konať. Je najvyšší čas," uviedla.

Vládna kríza

Vyhlásení a výziev bolo od nákupu Sputnika V množstvo, boli sme svedkami dvoch demisí, mlčania premiéra Matoviča, ráznej výzvy Čaputovej, padli aj slová o predčasných voľbách či menšinovej vláde, aj keď to oficiálne odmietajú všetky strany. Na stole je zatiaľ jedna jediná a hlavná požiadavka - odchod premiéra Igora Matoviča. Všetky štyri vládne strany sa však zhodli, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády, žiadali odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího aj premiéra Matoviča. Krajčí už demisiu podal. Medzitým sa rozhodol odísť aj Milan Krajniak, Hovorí o geste pre čo najskoršie ukončenie krízy.

Porušené prímerie

Napätie v koalícii však trvá dlhodobo. Prispievajú k nemu najmä konflikty medzi Matovičom a Sulíkom. Veronika Remišová aj Richard Sulík sú ochotní vzdať sa funkcií vo vláde. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková jasne vyhlásila, že pod Matovičovým vedením už vo vláde nezostane, nevie tam presadzovať reformy. Hnutie Sme rodina nazvalo dianie v koalícii cirkusom. OĽaNO naďalej odmieta predčasné voľby a trvá na tom, že demisiou Krajčího splnilo požiadavky na rekonštrukciu vlády.

Či Matovič odíde, alebo nie, zatiaľ nie je jasné. Keď sa už zdalo, že situácia sa upokojí a kríza pomaly skončí, prišiel zlom. Všetko narušilo Matovičovo doteraz posledné emotívne vystúpenie na tlačovke, počas ktorej informoval o demisii šéfa zdravotníctva. Podľa Sulíka totiž porušil memorandu alebo "pakt o neútočení", ktorý medzi sebou strany podpísali po rokovaniach. Prímerie netrvalo ani 24 hodín. Premiér Matovič sa stretol s poslancami strany Za ľudí, ktorí trvajú na svojich podmienkach, vypočul si ich, no žiadne závery zatiaľ nepadli.