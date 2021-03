VLÁDNA KRÍZA Remišová kritizuje Sulíka za ultimátum Matovičovi: Je to nezodpovedné!

Remišová nemá pochopenie pre Sulíkov krok.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - O tom, ako vznikla vládna kríza už väčšina verejnosti vie, no to, že stále nebezpečne rastie je jednoznačné. Vidieť to aj pri pohľade nečakanej demisie ministra práce prakticky krízou nedotknutej strany Sme rodina Milana Krajniaka. Tiež nie je jasné, kde sa nachádza premiér Igor Matovič a tiež už nedal dlho žiadny status. Kým minister hospodárstva Richard Sulík dal Matovičovi niekoľkodňové ultimátum, predsedníčke Veronike Remišovej zo Za ľudí to veľmi neimponuje.