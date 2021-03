VLÁDNA KRÍZA Veľké stretnutie vedenia Za ľudí s Matovičom: Na jeho odchode trváme! Tvrdý odkaz Žitňanskej

Šéfka Za ľudí Veronika Remišová včera uviedla, že dnes sa poslanecký klub strany stretne s premiérom Igorom Matovičom. Tak sa aj stalo. No bez Remišovej, tá sa na ňom aktívne nepodieľala. Zdá sa, že zatiaľ nedospeli k žiadnym konkrétnym záverom. Viacerí členovia uviedli, že Igor Matovič si ich postoj i požiadavky vypočul. Odstúpiť sa však zrejme nechystá, Jana Žitňanská verí, že situáciu sa podarí zvládnuť.

Loptička je na strane Igora Matoviča

Okrem predsedníctva Za ľudí sa Matovič stretol aj s prezidentkou Čaputovou, ktorá si ho zavolala na koberček. K prezidentke má namierené aj Richard Sulík. Strana Za ľudí naďalej trvá na odchode premiéra Igora Matoviča a na rekonštrukcii vlády. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dokonca uviedla, že ak Matovič ostane premiérom, v takejto vláde fungovať nevie a odíde. Ostatní členovia ešte veria, že sa situáciu podarí zachrániť.

Janu Žitňanskú však mrzí, že stretnutie prišlo až dnes, keďže kríza trvá už niekoľko dní. Premiérovi predniesli jasné požiadavky, ako ďalej. "Dnes je to v rukách Igora Matoviča. My sme dali naším uznesením, v ktorom sme úplne jednotní, jasne najavo, že najlepším riešením je odchod premiéra. Chceme rekonštrukciu vlády na pôdoryse tejto koalície, nechceme predčasné voľby. Nemyslíme si, že menšinová vláda je riešením. Loptička je na strane premiéra Matoviča," povedala. Žitňanská si vie len ťažko predstaviť, že by pokračovala v Matovičovej vláde.

Na svojom postoji trváme

To, že výzva stále trvá, potvrdil aj Juraj Šeliga. "Povedal (premiér Igor Matovič, pozn. red.), že vníma prečo sme k tejto výzve prišli. My sme mu povedali, že sme pripravení rokovať kedykoľvek ďalej, lebo je naším záujmom, aby pokračovala štvorkoalícia a aby neboli predčasné voľby," povedal Šeliga. Matovič podľa jeho slov uviedol, že vníma vážnosť situácia. Predčasné voľby nechce ani jedna z koaličných strán a rokovania pokračujú ďalej.

Rozprávali sme sa dve hodiny

Marek Hattas nechcel hovoriť o konkrétnych slovách, ktoré padli na poslaneckom klube. Zopakoval postoje strany Za ľudí a ocenil, že Matovič na stretnutie prišiel.

Vladimír Ledecký zopakoval, že premiérovi prezentovali svoj postoj, on im svoj. "Nič sme si neodkazovali, len sme si vysvetlili svoje postoje. Nič nového sme si nepovedali. Neviem, či sa chystá odísť," povedal po rokovaní ďalší člen Za ľudí. Stretnutie trvalo dve hodiny.

OĽaNO je pripravené na všetky alternatívy

Aj hnutie OĽaNO trvá na svojom postoji a je pripravené na všetky alternatívy riešenia koaličnej krízy. Pripustil to minister obrany Jaroslav Naď. Doplnil, že premiér počúva názory politických partnerov, ako aj názory v rámci hnutia. Chcú si tiež počkať na výsledok utorkového stretnutia Matoviča s prezidentkou Čaputovou.

Naď nemá žiadnu ambíciu byť premiérom. "Sme pripravení na všetky alternatívy, veľmi zodpovedne k tomu pristupujeme," povedal Naď novinárom. Nechcel komentovať, či Matovič odstúpi z postu premiéra. "Nikoho neobviňujeme, nič nepožadujeme, nikde neútočíme. Snažíme sa dávať von iba tie výstupy, ktoré sú dohodnuté," povedal minister o rokovaniach.

Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš povedal, že každá z koaličných strán by sa mala pozrieť do zrkadla. OĽaNO podľa neho nie je v pozícii, aby neustále ustupovalo požiadavkám. Sme rodina a OĽaNO si podľa Šipoša úlohu splnili. "Vnímame ich ultimáta, neustále požiadavky akoby zámienku na povalenie vlády. Nie sme v tej pozícii, že by sme mali stále ustupovať," povedal Šipoš. Ostatné strany by sa mali podľa neho zamyslieť nad tým, či je vinné len OĽaNO alebo premiér Matovič. "Samozrejme, že aj premiér urobil chyby, za ktoré sa aj ospravedlnil," skonštatoval. Šipoš nechcel špekulovať o tom, či si vie predstaviť vládnuť v trojkoalícii bez Za ľudí či SaS.