V slovenských pohoriach stúpne lavínové nebezpečenstvo po oteplení

Kritické sú miesta pod sedlami a závery dolín pod hrebeňovými partiami. "Najmä tam, kde sa prudko mení sklon alebo výška vetrom ubitého snehu. Vo Fatrách sa izolovane vyskytujú menej stabilné tvrdé dosky. Po oteplení je na takýchto miestach možné uvoľniť lavínu už pri malom dodatočnom zaťažení, prípadne môžu padať samovoľne. Od polnoci boli teploty v stredných a vyšších polohách Západných a Vysokých Tatier nad nula stupňov Celzia, prípadne mrzlo málo. V týchto polohách bude lavínové nebezpečenstvo stúpať rýchlejšie," upozornil Biskupič.

Ráno bolo na horách prevažne jasno, sporadicky sa vyskytovala hmla alebo malá oblačnosť. Od juhozápadu pokračoval prílev teplého vzduchu. Ranné teploty boli v rozmedzí od mínus piatich do plus dvoch stupňov Celzia. Na hrebeňoch fúkal mierny, prevažne juhozápadný až západný vietor s rýchlosťou do päť metrov za sekundu. V Malej Fatre dosahoval prudký vietor juhozápadného smeru rýchlosť 15 metrov za sekundu, v nárazoch do 20 metrov za sekundu.