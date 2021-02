V Tatrách pripadol nový sneh: Platí už tretí stupeň lavínového nebezpečenstva

Nebezpečenstvo je podľa Biskupiča veľmi lokálne a limitované na žľaby a muldy, kde je nafúkané väčšie množstvo snehu. "Hlavný lavínový problém je nový vetrom previaty sneh uložený na tvrdom podklade vo forme dosiek a vankúšov. Ich uvoľnenie je možné už pri malom zaťažení, a to hlavne na strmých až veľmi strmých svahoch," priblížil.

Kritické sú tiež miesta pod sedlami a závery dolín pod hrebeňovými partiami. So stúpajúcimi teplotami bude podľa Biskupiča sneh sadať a stabilizovať sa. Ráno bolo na hrebeňoch zamračené, hmlisto, vo východnej polovici polojasno, ojedinele jasno. Ranné teploty boli v rozmedzí od mínus šiestich do mínus jedného stupňa Celzia. Fúkal prevažne západný až juhozápadný vietor s rýchlosťou v nárazoch do 15 metrov za sekundu.