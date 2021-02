Najdrsnejšia reakcia na odchod poslanca Za ľudí z koalície: Kollár zutekal z bojiska ako zbabelec!

BRATISLAVA - Je to obyčajný zbabelec! Takto častoval odchádzajúceho poslanca z klubu Za ľudí Miroslava Kollára člen Sme rodina Patrick Linhart, ktorý je známy hlavne vďaka presadeniu potravinového semaforu v parlamente. Kollár podľa jeho slov vraj "zutekal z bojiska".

Ja takto zbabelo neodídem, odkazuje

Keďže práve aj Linhart začal kriticky pozerať na vládne opatrenia, ktoré sa týkajú covidu, okamžite sa stal osobou, na ktorú sa nazeralo ako na Kollárovho možného nasledovníka. Ten to ale v momente poprel a veľmi razantne. "Miroslav Kollár je zbabelec, ktorý ušiel z bojiska. Ja nikam utekať nemienim a nebudem. O svojom odchode z koalície neuvažujem. Kritikou sa mi podarilo otvoriť diskusiu o iných možnostiach, ako iba používať donekonečna núdzový stav ako "náplasť na všetko". Musíme riešiť problémy efektívnejšie, na lokálnej úrovni a viac diskutovať, nie iba nariaďovať," zrušil všetky domnienky Linhart.

Podobne ako šéf Sme rodina, ani on ho nepovažoval za člena koalície

Keďže Miroslav Kollár ani nepodpísal koaličnú zmluvu, mnohí zo Sme rodina ho ani nebrali ako koaličného člena. Kritiky vládnych opatrení v prípade pandémie sa ale nevzdáva. "Miroslava Kollára som osobne nikdy nepovažoval za poslanca koalície a nikdy som si s ním ani osobne nerozumel. Samozrejme, keby ma za moju kritiku (, ktorá má otvoriť priestor pre diskusiu poslancov, ktorých vláda prosí o potvrdenie predĺženia núdzového stavu), napríklad vyhodili z koalície, považoval by som to za diktatúru," pripomína sa Linhart so svojou kritikou.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

V hnutí je pokoj, uisťuje Linhart

To, že by boli v koalícii alebo v hnutí nejaké turbulencie v dôsledku odlišnosti názorov poprel. "V hnutí Sme rodina sa ale nič také nedeje. Boris Kollár ako férový chlap mi zatelefonoval a vypočul si moje stanovisko a keďže v hnutí nie som s určitými názormi sám, sľúbil, že to preberieme na najbližšom poslaneckom klube," sľubuje Linhart.

Niektorým to ide lepšie, niektorým horšie

"Čo sa týka ministra zdravotníctva, iných ministrov a rekonštrukcie vlády, myslím si, že poniektorí ministri zvládajú ministerstvá lepšie a poniektorí horšie. Myslím si, že každý politik by mal vedieť, či to zvláda, alebo nie a vyvodiť aj vlastnú politickú zodpovednosť. Nechcem sa pridať k tým, ktorí iba kritizujú, naopak, chcem aby každá vláda vydržala štyri roky, aby mohla naplniť sľuby, ktoré dala svojim voličom," vysvetľuje svoj postoj Linhart.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Samozrejme, tieto ciele nemôžu byť podriadené tým, že budem iba mlčať, pretože iba spravodlivou a konštruktívnou kritikou sa dokážeme posunúť vpred a riešiť problémy spojené s Covidom efektívnejšie. Pokiaľ budú slová nás, poslancov, vypočuté bez akýchsi postihov, máme šancu situáciu zvládnuť. Veď slovo parlament je odvedené od francúzskeho slova „hovoriť“, čiže je potreba o problémoch hovoriť, diskutovať a riešiť ich efektívnejšie," uzavrel.