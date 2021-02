Vládny poslanec to už ďalej nemohol zniesť: Mám Matoviča plné zuby a končím!

Kollár ako primátor mesta Hlohovec hovorí o pandémii ako hlavnom dôvode odchodu. "Sme na pokraji síl. A nevidíme, že to, čo robíme, má nejaký zmysel. Že sa s energiou, ktorú do boja s pandémiou vkladáme, ďalej zmysluplne pracuje. Aby sme spolu porazili „hnusobu“, ako hovorí premiér Igor Matovič. Naopak, dnes sme krajinou, ktorá je „best in covid“ na celom svete. Na COVID-19 zomiera na Slovensku najviac ľudí na počet obyvateľov. Pritom v prvej vlne sme patrili medzi najlepších," píše Kollár.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Z prístupu vlády v koronakríze je sklamaný

"Teším sa, že mafiou unesený štát sa pomaly vracia tam, kam patrí. Ale to nie je a nemôže byť ospravedlnenie fatálneho zlyhania v politickom manažmente pandémie," argumentuje Kollár. "A pretože nechcem týmto mojím osobným postojom komplikovať pozíciu strany Za ľudí v koalícii, vystupujem aj z poslaneckého klubu tejto strany. Som naďalej pripravený v parlamente podporiť všetky dobré legislatívne návrhy opreté o programové vyhlásenie vlády, za ktoré som sám hlasoval. Starý ani nový Smer nie sú alternatívou ani riešením dnešnej ťažkej situácie. Nie je ním však ani pokračovanie výkonu funkcie premiéra Igorom Matovičom v podobe, v akej ju doteraz predvádzal," uzavrel Kollár razantne.

Správu budeme aktualizovať aj o reakciu strany.