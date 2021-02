Poslanec OĽaNO viackrát hlasoval s kotlebovcami: Tvrdý TREST na tri mesiace, prišiel aj o právnický tím

"Keďže sa medzi Martinom a ostatnými poslancami naštrbila dôvera, je to v tejto chvíli, myslím, pochopiteľný, ale nie nezvratný krok. Ak bude pripravený ďalej tímovo spolupracovať, o tri mesiace má dvere otvorené," skonštatoval Šipoš. Doplnil, že opakované hlasovania s poslancami ĽSNS sú ťažko zlúčiteľné s hodnotami OĽANO.

Čepček na otázky zatiaľ nereagoval. Pred časom uviedol, že jeho voliči od neho očakávajú úprimné a odvážne presadzovanie kresťanských hodnôt do zákonov. Nedávno už po druhýkrát podal do parlamentu návrh novely, ktorou by sa obmedzil prístup k potratom. Šipoš vtedy povedal, že Čepček o tom vopred neinformoval kolegov v klube ani členov koaličnej rady.

Poslanec hlasoval za návrhy ĽSNS obmedzujúce interrupcie. Koncom decembra 2020 zase v pléne nepodporil koaličné návrhy - novelu Ústavy SR, ktorá súvisela s reformou justície, ani novelu ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorou sa umožnilo vláde predlžovať núdzový stav.