ROZHOVOR Poslanec Taraba chce zaviazať vládu, aby nakúpila liek Ivermectin a dala ľuďom na výber

S Janom Podmanickým sme štyria, ale takto otázka nestojí. Táto koalícia nehlasuje za žiadne dobré návrhy opozície. Takže aj keby nás bolo 74, nehlasovali by za to. Som presvedčený, že celá opozícia teda 55 poslancov sa za môj návrh postaví. A ak bude koalícia tak prízemná, že to zablokuje, následne bude musieť konať a ľuďom vyhovieť, pretože takéto arogantné správanie nebude vedieť vysvetliť. Už neraz sa stalo, že niečo odmietli a o pár dní, len inak, to narýchlo prijali, pretože reakcie ľudí boli dosť vyhranené. Ide mi o to, aby sa ľuďom pomohlo a verím, že v nejakej podobe sa tomu dopomôže.