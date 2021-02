Gröhlingova novela vzbudila pohoršenie u Matovičovho poslanca! Útok na transexuálov kvôli vysvedčeniu

"Napriek tomu, že s pánom ministrom školstva vedieme od volieb korektný dialóg a takmer vždy sa vieme dohodnúť bez väčších problémov a bez toho, aby sme robili tlačovky alebo si niečo odkazovali cez médiá, tentoraz sme narazili na zásadný rozpor, ktorý sa nedá vyriešiť len medzi štyrmi očami," píše v statuse na sociálnej sieti Vašečka z Kresťanskej únie, ktorá kandidovala na kandidátke OĽaNO.

Problémom je transrodovosť žiakov

Vašečkovi prekáža spôsob, akým novela pristupuje k osobám, ktoré by mohli zmeniť pohlavie. "Ako predseda školského výboru, ale aj ako otec a učiteľ zásadne nesúhlasím, aby sme v novele školského zákona nútili školy meniť doklad o získanom vzdelaní tým, ktorí si neskôr zmenili pohlavie. Teda napríklad, aby škola musela na požiadanie vydať maturitné vysvedčenie so ženským menom niekomu, kto absolvoval školu ako chlapec, alebo naopak," kritizuje Vašečka.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Zmenu určite nepodporí

"Ako poslanec Kresťanskej únie a garant oblasti školstva v najväčšom poslaneckom klube OĽANO takúto zmenu určite nepodporím a odporučím ju nepodporiť ani svojim kolegom. (..) Do parlamentu by mal prísť školský zákon v máji. Pevne verím, že už so zapracovanými oprávnenými pripomienkami a bez kontroverzných bodov. Som presvedčený, že práve v školstve by sme sa mali pre dobro všetkých zúčastnených (detí, rodičov, učiteľov, zamestnancov) usilovať o maximálny konsenzus," uzavrel.

Takto vznikajú mediálne škandáli, inak by to nenamútilo vodu, reaguje minister

Hoci minister Branislav Gröhling priamo na Vašečku nezareagoval, no kritické ohlasy na túto tému v školskej novele neušli ani jemu. "Na internete sa spustila kritika v súvislosti s jednou z úprav v školskom zákone. Pri zmene mena a priezviska bude možné vydať človeku nový doklad o vzdelaní. Niektorí to spájajú výlučne so zmenou pohlavia, čo je mylné. Iní tvrdia, že ide o akúsi ideológiu, čo už je úplný nezmysel," myslí si Gröhling.

Zdroj: Topky/Maarty

Vydávanie nových dokladov zaručuje viacero zákonov

Celú novelu následne vysvetlil. "Vydávanie nových dokladov pri zmene mena a priezviska je dnes ukotvené vo všetkých ostaných zákonoch. Je v zákone o vysokých školách, o mene a priezvisku či v zákone o rodnom liste. Vtedy má človek povinnosť požiadať o nové doklady: získava nový pas, občiansky, doklad o VŠ vzdelaní, vodičský preukaz či preukaz poistenca. Teraz by tu spadal napríklad aj nový výučný list či maturitné vysvedčenie," prízvukuje Gröhling.

"Zmena mena či priezviska nastáva aj pri pomerne bežných situáciách. To je napríklad osvojenie si dieťaťa a zmena jeho priezviska. O zmene mena či priezviska navyše nerozhoduje rezort školstva, ale matrika. Pri zmene pohlavia o tom rozhoduje lekársky posudok. V tomto prípade by iba po zmene mena či priezviska nasledovalo vydanie dokladu," vysvetľuje minister.

"V praxi je vydávanie nových dokladov dávno upravené v ostatných zákonoch a týka sa v skutočnosti oveľa „všednejších“ a menej „škandalóznych“ vecí. Prípadov ľudí, ktorí si vypýtajú nový doklad, bude ročne pár a budú sa týkať aj úplne bežnej veci: Toho, keď si rodič osvojí dieťa a dieťaťu sa zmení priezvisko. Ale povedať to takto by bola nuda, nenamútilo by to vodu a nezískalo by to takú viditeľnosť. Takto nejak vznikajú mediálne škandály," zakončil ostro minister.