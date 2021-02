EXKLUZÍVNY PRIESKUM: OĽaNO a SaS strácajú voličov, kotlebovci sú mimo

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali druhý februárový týždeň, jednoznačným víťazom by sa stal Pellegriniho Hlas – SD. Na druhom mieste by s výrazným rozdielom skončilo OĽaNO a na treťom mieste SaS. Do parlamentu by sa dostalo sedem politických subjektov. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Topky.sk a Zoznam.sk realizovala agentúra Actly.

Víťazom aktuálneho prieskumu verejnej mienky by bola strana Hlas – SD so ziskom 24,2 %. Je to viac ako dvojnásobok zisku OĽaNO, ktoré by skončilo na druhom mieste s 11,8 %. Tretia SaS zaostáva za OĽaNO iba o 0,8 bodu. Opozičný SMER – SD by skončil štvrtý so ziskom 9,5 %. Do parlamentu by sa dostali aj strany Progresívne Slovensko, Sme rodina a Za ľudí, ktoré sa pohybujú v rozpätí pol bodu od 6,8 % po 6,3 %.

Zdroj: Actly

„Vzťah medzi OĽaNO a SaS mal donedávna charakter "presýpacích hodín", keď SaS z ich vzájomného konfliktu získavala body a OĽaNO strácalo. Februárový prieskum ukazuje, že voliči opúšťajú obe tieto strany a posilňujú najmä Progresívne Slovensko a Za ľudí,“ poukazuje agentúra Actly.

Zdroj: Actly

Kotlebovci pred bránami parlamentu

Karty na politickej scéne zamiešal aj rozkol v strane Mariana Kotlebu. Po odchode niektorých členov a ohlásení novej strany by sa ĽSNS - Kotlebovci (4,3 %) do zákonodárneho zboru nedostali. Strana odídencov M. Mazureka a M. Uhríka by získala 3,5 %.

Exkluzívny prieskum od 9. - 11. 2. 2021 pre Zoznam.sk a Topky.sk realizovala agentúra Actly na vzorke 1 000 respondentov formou osobných rozhovorov s použitím digitálnych technológií. Účasť vo voľbách deklaruje s určitosťou 6 z desiatich oprávnených voličov, u ďalšej štvrtiny je účasť pravdepodobnejšia ako neúčasť. „Presvedčenie o účasti vo voľbách od jesene mierne klesá,“ hovorí na základe výsledkov prieskumu agentúra Actly.