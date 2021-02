O zmene mena či priezviska nerozhoduje rezort školstva, ale matrika, uviedol Gröhling

V tomto prípade by iba po zmene mena či priezviska nasledovalo vydanie dokladu. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) v súvislosti s kritikou na novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorá sa zaoberá okrem iného aj touto zmenou. Minister vysvetlil, že pri zmene mena a priezviska bude možné vydať človeku nový doklad o vzdelaní. "Niektorí to spájajú výlučne so zmenou pohlavia, čo je mylné. Iní tvrdia, že ide o akúsi ideológiu, čo už je úplný nezmysel," povedal šéf rezortu školstva na svojom profile na sociálnej sieti. Podotkol, že vydávanie nových dokladov pri zmene mena a priezviska je aktuálne ukotvené vo všetkých ostaných zákonoch.

"Je v zákone o vysokých školách, o mene a priezvisku či v zákone o rodnom liste. Vtedy má človek povinnosť požiadať o nové doklady: získava nový pas, občiansky preukaz, doklad o vysokoškolskom vzdelaní, vodičský preukaz či preukaz poistenca. Teraz by tu spadal napríklad aj nový výučný list či maturitné vysvedčenie," vysvetlil minister. V praxi je vydávanie nových dokladov podľa slov Gröhlinga dávno upravené v ostatných zákonoch a týka sa v skutočnosti "oveľa všednejších a menej škandalóznych vecí". Prípadov ľudí, ktorí si vypýtajú nový doklad, bude ročne pár, tvrdí minister. Ako uviedol, budú sa týkať aj úplne bežnej veci, a to toho, keď si rodič osvojí dieťa a zmení sa mu priezvisko.

Predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka (OĽANO) nesúhlasí s tým, aby školy nútili meniť doklad o získanom vzdelaní tým osobám, ktoré si neskôr zmenili pohlavie. Tvrdí, že ide o zásadnú pripomienku k novele zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a takúto zmenu určite nepodporí a nebude to odporúčať ani svojim kolegom. Nesúhlasí s tým, aby škola musela na požiadanie vydať maturitné vysvedčenie so ženským menom niekomu, kto absolvoval školu ako chlapec alebo naopak. Poznamenal, že svoje pripomienky avizoval šéfovi rezortu školstva už viac ako pred mesiacom. Aj mimoparlamentné KDH odmieta úpravu školského zákona, vďaka ktorej by transgender osoby mali možnosť utajiť svoje skutočné pohlavie. Pravdivé informovanie o pohlaví je podľa hnutia dôležité aj pre ochranu súkromia a bezpečnosti žien.