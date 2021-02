ROZHOVOR Kaščák o štátnej pomoci: Je to nastavené zle! Keď niečo vediete, nemôžete potápať vlastných

Kultúra to nie sú len speváci či herci. V kultúre pracuje množstvo ľudí od technikov po firmy, ktoré realizujú stavbu pódia či technikov, ktorí zabezpečujú plynulý priebeh podujatia. Minulý rok Slovensko zasiahla koronakríza a pre pandemické opatrenia sa nekonali ani letné festivaly. Zrušený bol aj najväčší slovenský hudobný festival Pohoda. Ako však komunikuje vláda? Pomáha ministerstvo kultúry? Rozprávali sme sa s organizátorom festivalu Pohoda Michalom Kaščákom.

Máte od vlády dostatočné informácie?

Sme vo veľmi podobnej situácii, ako všetci občania na Slovensku. Informácie sú veľmi chaotické a všetko by sa dalo chápať do istej miery. Tá miera je prekročená. Je veľmi zvláštne, ako medzi sebou fungujú členovia vlády, jedného tímu. Ja si neviem predstaviť, že v tíme, ktorý organizuje festival, by sa niečo nepodarilo a šéf by začal obviňovať svojich kolegov.

Michal Kaščák

- je slovenský spevák, hudobník, textár, hudobný skladateľ a podnikateľ. Známy je najmä ako organizátor hudobného festivalu Pohoda, ktorý v roku 2016 oslávil 20. výročie. Pohoda je v súčasnosti najväčší hudobný festival na Slovensku.