Ministerstvo o Pláne obnovy: Je predčasné hovoriť, v akej miere bude podporená kultúra

Ministerka kultúry Natália Milanová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry (MK) SR naďalej pracuje na rozpracovaní reformných zámerov, ktoré by mohli byť súčasťou Plánu obnovy. Vzhľadom na to, že na tomto dokumente sa naďalej pracuje, je predčasné tvrdiť, v akej miere bude kultúra z Plánu obnovy podporená. Uviedol to rezort kultúry v súvislosti s aktualizovaným návrhom Plánu obnovy, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.