Poslanci Národnej rady ukončili deň diskusiou k návrhu na skrátenie volebného obdobia

Poslanec Jozef Bubnár (OĽANO) v rámci diskusie poukázal na viaceré reformy a novely súčasnej vlády, ktoré podľa neho pomohli zlepšiť situáciu vo viacerých oblastiach. Ako príklad uviedol reformu súdnictva, tzv. podnikateľské kilečko a ďalšie vládne i poslanecké novely.

Pýta sa, kam chceme dostať demokraciu v roku 2021 a poukázal na nedávne protesty v USA pred kapitolom. "Majme úctu k demokracii. Nesnažme sa za každú cenu bojovať, ale skúsme sa spojiť, poraziť túto pandémiu a spolupracovať pre našich občanov," zdôraznil a upozornil na situáciu vo svete. V súvislosti so súčasnou vládou pripustil, že by niekedy nepoužíval slová, aké používa premiér Igor Matovič (OĽANO). Pripomenul ale výroky viacerých predchádzajúcich premiérov.

Poslanec Tomáš Šudík (OĽANO) označil Pellegriniho návrh za populistický. Upozornil na to, koľko financií voľby stoja. Pýta sa, či sú na voľby vôbec dostatočné dôvody a podmienky. Tvrdí, že aj keby Pellegriniho strana Hlas-SD chcela vládnuť so Smerom-SD, nedokázali by zostaviť vládu, pretože s nimi nikto do koalície ísť nechce. Priznal, že súčasná vláda urobila množstvo chýb, najmä komunikačných. Nedá sa to ale podľa neho porovnať s korupčnými chybami vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Podotkol, že protesty sa konajú aj v okolitých krajinách, pretože pandémia je všade.

Poslanec Ľuboš Krajčír (Sme rodina) v rámci diskusie spochybnil morálne právo predkladateľov návrhu žiadať predčasné voľby, či už týmto návrhom alebo referendom. Kritizoval predchádzajúce vlády. Martin Beluský (ĽSNS) pripomenul Krajčírovi, že diskutujú o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády a nie tých predchádzajúcich. Radšej mohol podľa neho rozprávať o niečom, čo dobré urobila súčasná vláda.

Viacerí koaliční poslanci kritizovali, že z predkladateľov návrhu sa do diskusie skoro nikto nezapojil. Erik Tomáš (nezaradený) ako jeden z predkladateľov v závere ocenil diskusiu. Uviedol, že predložením návrhu využili jeden z legitímnych demokratických nástrojov opozície. Ak ho plénum odmietne, využijú podľa jeho slov aj svoje ďalšie demokratické právo, a to zber podpisov na vyhlásenie referenda.

Schôdza NRSR bude pokračovať v piatok (5. 2.). Poslanci by sa mali na nej ešte venovať napríklad vládnym návrhom, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Je medzi nimi novela zákona o sudcoch a prísediacich z dielne rezortu spravodlivosti, ale aj návrh, aby sa na Slovensku zaviedla nulová sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na osobné ochranné prostriedky, ako sú respirátory FFP2 a FFP3.