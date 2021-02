KORONAVÍRUS Klus odhalil pre Slovákov podmienky na vycestovanie do Rakúska: TOTO sa mení!

Výnimkou nie je ani posledný status na sociálnej sieti, kde Klus priblížil, že už poznajú detaily prísnejších podmienok vstupu do Rakúska. "Rakúsko zverejnilo novelu nariadenia, o príprave ktorej sme vás posledné dni informovali. Primárne sa týka pendlerov, no nielen ich. Od stredy, 10. februára 2021, sa takto zmenia podmienky vstupu do Rakúska," uvádza Klus.

Karanténa stále platí

Vo všeobecnosti podľa Klusa platí 10-dňová karanténa pre cestujúcich, ktorí vstupujú do Rakúska zo Slovenska. "Aj v takomto prípade však zároveň platí povinnosť predložiť pri vstupe negatívny test na COVID-19 (RT-PCR alebo antigénový). Ak ho občan nemá, môže sa nechať do 24 hodín od príchodu otestovať v Rakúsku (na vlastné náklady). Najskôr po 5 dňoch je dovolené „vykúpiť“ sa z karantény absolvovaním ďalšieho testu. Samozrejme, súčasne platí pre všetkých povinnosť online registrácie pred vstupom," popisuje Klus.

Zdroj: Facebook/Martin Klus

"Výnimku z tejto povinnosti budú mať naďalej napr. ľudia, ktorí Rakúskom iba prechádzajú (tranzit, prejazd krajinou), ako aj tí, ktorí mieria na letisko. A tiež osoby, ktoré do Rakúska musia vycestovať z nevyhnutného/mimoriadneho dôvodu (napr. neodkladné rodinné záležitosti, pohreb a pod.)," pokračuje štátny tajomník.

Podmienky pre pendlerov

Pendleri majú z karantény výnimku. Pri vstupe sa však musia preukázať negatívnym testom (RT-PCR alebo antigénovým) nie starším ako 7 dní. Povinnú online registráciu cez formulár, ktorý je v angličtine a nemčine dostupný na stránke: www.oesterreich.gv.at, musia vykonávať rovnako najmenej 1x za týždeň (teda spolu s novým testom).

"Možnosť nechať sa otestovať do 24 hod. od vstupu do Rakúska platí aj pre pendlerov. Test, ktorý je vydaný v Rakúsku 🇦🇹, musí obsahovať nasledovné údaje: meno testovanej osoby, dátum narodenia, dátum a čas odberu vzoriek, výsledok testu (pozitívny alebo negatívny), podpis a pečiatka inštitúcie vykonávajúcej testovania alebo QR kód. POZOR bolo nám potvrdené, že sa budú uznávať aj AG a PCR testy zo Slovenska. V akej podobe však ešte presne nevieme a túto informáciu čo najskôr doplníme," dodal Klus.