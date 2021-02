KORONAVÍRUS Nie je respirátor ako respirátor: Slováci, pozor na tento model, je menej účinný!

BRATISLAVA - Po tom, ako minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) po vzore ostatných krajín EÚ v dôsledku šíriacej sa britskej verzie nového koronavírusu odporučil, aby si Slováci v preľudnených priestoroch nasadili radšej respirátory FFP2 ako rúška, logicky po nich stúpol dopyt. Účinok respirátorov je síce vyšší ako pri rúškach, no treba striehnuť aj na konkrétny model. Je to totiž jeden, ktorý Slovákom prešiel cez myseľ, no je menej účinný ako štandardný respirátor triedy FFP2.

U nás síce tieto respirátory povinné nie sú tak, ako v iných krajinách, no už spomínaný Krajčí ich výrazne odporúča, hlavne v spojoch MDH či v samoobsluhách. "Keď ste v interiérových priestoroch, kde je veľká hustota ľudí a kde sa nedajú dodržať predpísané rozostupy, tak respirátor je veľmi užitočný," povedal minister. Práve portál HN upozorňuje na rozdielnosť niektorých modelov respirátorov.

Na modeli záleží

V tomto prípade sa dozvedáme, že je podstatné si overiť, o aký model ide. Okrem klasických obchodov či lekární, sa totiž čoraz viac ponúk na respirátory objavuje aj na internete. Internetové reklamy často hovoria o respirátoroch, ktoré sú síce označené "ako FFP2" no majú označenie KN95 alebo N95. Hoci predajcovia tvrdia, že majú rovnakú účinnosť, nie je tomu celkom tak. Spomínané modely bývajú zväčša dovezené z Číny a nespĺňajú naše, európske normy.

Hoci sa na klasické respirátory vzhľadovo podobajú, s ochranou spomínanej triedy nemajú nič spoločné. Vladimír Ždímal z českej akadémie vied hovorí o chybe ak oba výrobky považujú za rovnako kvalitné. "Pre laika vyzerajú veľmi podobne, ale sú tam výrazné odlišnosti napríklad pri testovaní," povedal Ždímal pre Lidovky.cz, ktorý sa dlhodobo zaoberá podobnými ochrannými prostriedkami.

Zdroj: Gettyimages.com

Vydal dokument, kde hovorí o účinnosti

"V januári som vydal dokument, ktorý vyvracia, že by KN95 bol rovnaký ako európsky FFP2 na základe odborných argumentov. Tie európske respirátory majú vyššiu kvalitu ochrany z hľadiska nositeľa ako tie ázijské," pokračuje odborník.

Rozdiel tkvie v tom, že kým čínska norma GB 2626 filtračnú účinnosť pre KN95 predpisuje len pre bežnú kuchynskú soľ v aerosóle tvoriacu miniatúrne kocôčky, naša európska norma EN 149 predpisuje test nielen pre tieto aerosoly pevných častíc, ale tiež pre parafínové oleje. Ten tvorí v aerosóle miniatúrne guľové kvapôčky, ktoré konkrétne v prípade pandémie covidu podstatne lepšie simulujú situáciu záchytu mikroskopických kvapôčok.

Ako rozoznať ten európsky?

Ak chcete identifikovať práve ten európsky respirátor, malo byť na ňom napísané, že ide o FFP2, a písmená CE so štvormiestnym číslom, čo je označenie konkrétnej skúšobne, v ktorej bol certifikovaný. Pod tým by ešte mala byť uvedená norma EN 149. Nápis by sa mal nachádzať vrchnej strane respirátora.

"Celý rad online predajcov označuje respirátory ako FFP2/NK95. Podľa toho by sa však spotrebiteľ nemal riadiť a vždy by si mal overiť, čo je napísané na konkrétnom produkte. Cena respirátora KN95 sa pohybuje okolo desať českých korún za kus, ten s európskou certifikáciou môže stáť okolo 50 korún (takmer dve eurá)," hovorí ďalší odborník Jiří Kůs. Respirátory by sa však mali pravidelne meniť. Ak majú nanovláknovú vrstvu, vydržia dlhšie, rovnako tak i nanorúška.