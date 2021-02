KORONAVÍRUS Premiér si našiel ďalších obetných baránkov: SaS a Za ľudí chcú všetko nasilu uvoľňovať!

BRATISLAVA - Po tom, ako bol premiér na pracovnej ceste vo francúzskom Paríži za prezidentom Emmanuelom Macronom si našiel čas aj na slovenských poslucháčov politických diskusií. V jednej z nich na rádiu Expres u Branislava Závodského dnes vystúpil a opäť prekvapil vyjadrením. Tentokrát v súvislosti s Covid automatom a otváraním škôl. On by to vraj vôbec neurobil a nápad sa vraj zrodil v hlavách koaličných strán, ktoré by vraj chceli "všetko uvoľňovať"!

Ten na margo škôl povedal, že by konal úplne opačne. "Ak by to malo byť o mne, ja by som to v žiadnom prípade za tejto situácie nerobil. Ja by som sa v čase, keď nám výrazne naberá na obrátkach britská mutácia obával, aby sme čokoľvek nejako uvoľňovali, lebo sa nám to môže vypomstiť v tom, že v ilúzii väčšej slobody o tú slobodu za pár týždňov prídeme," vysvetľuje premiér.

"Považujem za veľmi dôležitý bod v čase pandémie práve prechod na Covid automat a chcem, aby to bolo zodpovedné rozhodnutie všetkých štyroch koaličných strán. (..) Ja som čakal, že sa dohodnú už včera, len stále sú tu politické strany, ktoré by chceli viac a viac uvoľňovať. Nebol som toho súčasťou a nebudem tých rokovaní naschvál súčasťou ani dnes, lebo chcem, aby to bolo rozhodnutie strán SaS a Za ľudí, ktorí by chceli čo najviac uvoľňovať," kritizuje Matovič.

"Ja to dnes nepovažujem za zodpovedné, ale keď už to príjmu, nech sa za to vedia postaviť. (..) V tejto veci som to nechal tak, aby to išlo mimo mňa, chcem aby sa, by som povedal v tejto veci populistické strany, ktoré by chceli najviac otvárať, aby sa pod to podpísali a potom odkomunikovali," povedal premiér, čim dáva zodpovednosť za otváranie škôl počas rastúcej britskej mutácie na koaličné SaS a Za ľudí.

Otváranie od pondelka

Od pondelka 8. februára sa majú otvoriť materské školy (MŠ), špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl (ZŠ). Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl (SŠ).

Zdroj: Topky/Maarty

Otvorené majú byť aj základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty. Informovali o tom v stredu minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Testovanie mladších žiakov nebude povinné, avšak otestovaný musí byť jeden z ich rodičov a učitelia. Stredoškoláci sa pri návrate do školských lavíc budú rovnako musieť preukázať negatívnym testom, platí to aj pre personál SŠ.

Sulíka by som najradšej poslal do kelu, ale nechcem návrat mafie, hovorí Matovič

„Keď sa na Richarda pozriem, pripomenie mi to, čo urobil,“ povedal Matovič vo vysielaní. Vylúčil však, že by ho z vlády chcel odstrániť. „Richard Sulík spáchal čo spáchal a mal by som ho poslať do kelu. Ale nechcem, aby sa mafia vrátila. Ak by sa aj zmenila politická mapa, aby neovládla štát,“ prekvapil ďalším vyjadrením premiér. Reagoval tak na svoje slová z konca minulého roka, kde ho v rovnakej relácii v návale emócií nazval idiotom. V tom dnešnom vydaní sa za to ospravedlnil.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Na špeciálnom prokurátorovi by chcel dohodu

Matovič by chcel, aby sa koalícia dohodla na kandidátovi na špeciálneho prokurátora. Vo štvrtok večer má prísť Matovič na poslanecký klub OĽANO a s poslancami prebrať túto tému. Po tom, ako sa stretnú aj ostatné kluby, sa majú v koalícii rozprávať o spoločnom mene. Skonštatoval, že všetci štyria kandidáti na špeciálneho prokurátora sú kvalitní.

"Keď sme koalícia, treba sa k voľbe postaviť zodpovedne a nenaťahovať čas. Poďme sa pokúsiť dohodnúť," odpovedal premiér na otázku, či bude v koalícii dohoda na jednom mene. Kto bude zo štyroch mien favoritom OĽANO, necháva Matovič na klub. Poslanec za OĽANO Milan Vetrák už avizoval, že za šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) preferuje Daniela Lipšica a Petra Kysela. Uviedol, že sa bude snažiť o svojom názore presvedčiť aj kolegov na klube.

Podľa Matoviča sú kandidáti Vasiľ Špirko, Ján Šanta i Kysel mimoriadne odvážni ľudia s veľmi dobrou históriou a mimoriadne dobrý je aj Lipšic. Parlament má voliť špeciálneho prokurátora v závere aktuálnej schôdze. V úvode tohto týždňa štyroch kandidátov vypočúval parlamentný ústavnoprávny výbor, ktorému šéfuje Vetrák.