KORONAVÍRUS Zaočkovanie tretiny Slovenska by zabránilo 98 % úmrtí na COVID-19, tvrdia vedci

BRATISLAVA - Zaočkovanie tretiny obyvateľov Slovenska vakcínou proti novému koronavírusu by zabránilo približne 98 percentám úmrtí na ochorenie COVID-19. Išlo by najmä o obyvateľov Slovenska nad 50 rokov, ktorí túto skupinu tvoria. V utorkovej online diskusii iniciatívy Veda pomáha to uviedli slovenskí vedci a odborníci.