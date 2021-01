Rumunský minister spôsobil senzáciu pri očkovaní proti KORONAVÍRUSU: VIDEO Jeho košeľa je hitom!

BUKUREŠŤ - Rumunský minister školstva Sorin Cîmpeanu (52) podstúpil v stredu dobrovoľnú vakcináciu proti covidu-19. Na tom by nebolo nič zvláštne, aj v mnohých iných krajinách sa už dalo zaočkovať mnoho politikov, no tento predsa len vzbudil celosvetovú pozornosť. A nebolo to preto, že by mal také vyšportované telo, ako niektorí jeho kolegovia, ale kvôli košeli, ktorú mal na sebe. Predtým, ako mu sestrička pichla injekciu do ramena, si Cîmpeanu odopol časť rukáva a nemusel sa teda vôbec vyzliekať. Jeho vychytávka rozhodne zaujala.