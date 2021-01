KORONAVÍRUS Cigániková v parlamente vybehla na vlastných: To tu máme naozaj fungovať takto?!

Všetko sa rozbehlo po tom, ako poslankyňa za OĽANO Monika Kavecká predložila v pléne v rámci diskusie ďalšie dva pozmeňujúce návrhy zákonov. Týkali sa kompetencií vyšších územných celkov a civilnej obrany, ako aj zmien súvisiacich s preplácaním náhrad za liečbu ochorenia COVID-19 v zahraničí. Doplniť by mali balík zmien navrhovaný vládou, súvisiaci s druhou vlnou pandémie. Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková okamžite začala namietať spôsob ich predloženia. Poukazuje na tradičné lehoty.

Narychlo zbúchaný pozmeňovák

Kavecká tvrdí, že návrhy majú vylepšiť legislatívu. Majú byť podľa jej slov aj odkomunikované s vyššími územnými celkami. Bittó Cigániková vystúpila s kritikou procesu. "Chcela by som poďakovať, a myslím to sarkasticky, keby to nebolo jasné, za to, že kolegovia pochopili o čom tu celú schôdzu hovoríme," začala ironicky Cigániková.

"Chcela som hovoriť o tom procese schvaľovania a že nie je dobré, keď sa to robí narýchlo a môžu prísť aj chyby. Ten prvý pozmeňovák, tak ten nikto z nás nevidel, bola prerušená na 15 minút schôdza, aby sme si ho stihli pozrieť, tak ďakujem pekne za to. (..) Necítite sa trápne?" pokračovala Cigániková, pričom bola podpredsedom parlamentu a vedúcim schôdze Jurajom Šeligom (Za ľudí) upozorňovaná, že nereaguje na predrečníka. Cigániková si to však nenechala a zvýšila hlas.

Zdroj: Topky - Maarty

Takto tú trápnosť dokončíte?!

"Reagujem na to, akým spôsobom bol pozmeňovak podaný! Ešte takto to dokončíte tú trápnosť?! Tak ma nechajte dohovoriť!" adresovala tieto slová Šeligovi Cigániková.

"Fakt tu máme fungovať tak, že máme za 15 minút schváliť 'pozmeňovák'?" pýta sa. Poukázala na to, že bola na chvíľu prerušená schôdza a medzitým stihli poslanci OĽANO prichystať ďalšie pozmeňujúce návrhy. Upozornila, že pri takomto rýchlom procese môže dôjsť aj k vážnym chybám.