Ministerstvo obrany v súčasnosti neuvažuje o povinnej vojenskej službe, tvrdí Jaroslav Naď

BRATISLAVA – Rezort obrany v súčasnosti neuvažuje o zavedení povinnej vojenskej služby. Nevyžadujú si to potreby štátu a zároveň o ňu nejaví záujem ani verejnosť.

„Robili sme si aj prieskum verejnej mienky, záujem o povinnú vojenskú službu je v tomto momente na Slovensku minimálny,“ zdôvodnil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Minister upozornil, že zavedenie povinnej vojenčiny by si vyžadovalo miliardové investície do infraštruktúry.

„To si ľudia nevedia ani uvedomiť. Dnes máme ozbrojené sily nastavené na plus mínus 14.000 vojakov a ďalších 7000 civilných zamestnancov a keď bola základná vojenská služba, tak to boli desaťtisíce ľudí a adekvátne k tomu bola aj infraštruktúra,“ vysvetlil. Dodal, že napriek rôznym šíriacim sa informáciám neeviduje ani jednu krajinu, ktorá by povinnú vojenskú službu zaviedla. Éra povinnej vojenskej služby sa na Slovensku skončila v roku 2005.