Cigániková sa obula do premiéra: Ostrá kritika! Matovič musí do funkcie dorásť

BRATISLAVA - SaS nie je stranou, ktorá by hneď utekala z bojiska. Odchodom z koalície by sa situácia na Slovensku nezlepšila. Jediným problémom koalície je povaha premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Uviedla to predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS). Nezaradený poslanec parlamentu Richard Raši považuje za najlepšie riešenie v momentálnom konflikte vo vláde prepísanie politickej mapy. Obaja to povedali v diskusnej relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko.

Pozitívom podľa poslankyne je, že SaS neberie útoky premiéra na svoju adresu osobne. Verí, že aj Matovič sa pokúsi dorásť do svojej funkcie. Raši si myslí, že konflikt Matoviča so Sulíkom paralyzuje štát. Konštatuje, že v boji s pandémiou má Slovensko "najslabšieho premiéra široko-ďaleko".

Bittó Cigániková sa s Rašim zhodla na tom, že v súčasnej pandemickej situácii treba počúvať odborníkov. Cestou k zníženiu počtu pozitívnych je podľa oboch regionálne testovanie a nie celonárodné, aké presadzuje predseda vlády. "Cigániková má držať chrbát a bojovať za vládu a my ju máme kritizovať. My tu dokonca nachádzame spoločné riešenia a jediný človek ich blokuje. Premiér Matovič ich blokuje," poznamenal Raši. Koaličná poslankyňa povedala, že s predsedom vlády majú rovnaký cieľ, a to zachrániť ľudské životy, ale nezhodujú sa v ceste, ako sa do cieľa dostať.

Raši podotkol, že odborníci sa rozhodujú na základe dát a informácií, zatiaľ čo premiér má svoje vládnutie založené na pocitoch. Navrhuje, aby sa vytvorili tri skupiny rizikovosti regiónov a podľa toho by sa vedelo, do ktorých treba sústrediť kapacity a ktoré regióny sú najohrozenejšie. Mali by sa tiež podporiť zamestnávatelia, aby mohli realizovať testovanie vo svojich firmách. Pri celoplošnom testovaní poukázal na riziko ochorenia, ak budú ľudia čakať v zime na výter či výsledok.

Bittó Cigániková poukázala na zvýšenie počtu mobilných odberových miest. Ľudia by sa tak mohli ísť dať testovať kedykoľvek počas týždňa. Podľa nej je celoplošné testovanie obyvateľov Matovičovou obsesiou. Zároveň tvrdí, že jedno kolo celoplošného testovania "by prežila", predseda vlády by však chcel kolá testovania opakovať "donekonečna". "Dáva tiež veľmi nízke hranice incidencie výskytu nových prípadov v rámci regiónu. Dáva ich veľmi nízko, až nereálne nízko," povedala.

Raši sa nazdáva, že reálny lockdown na Slovensku prišiel 4. až 6. januára, keďže na východe Slovenska boli pravoslávne sviatky. "Teraz sme presne v čase, keď nám krivka rastu sa splošťuje, to znamená, že nové prípady pribúdajú, ale výrazne pomalšie," skonštatoval. Dodal, že celoplošné testovanie v tejto situácii môže priniesť viac rizika a novo nakazených ako podchytených chorých ľudí.