Smrť Dolinaya (†38), nehoda Kollára a mnohé zbytočné tragédie: Rok 2020 na cestách podľa polície

Na cestách v roku 2020 vyhasol aj život štátneho tajomníka ministerstva kultúry Vladimíra Dolinaya (†38) a jeho manželky Zuzany. Mimoriadne smutný príbeh dopĺňal fakt, že v aute s dvojicou sedel aj ich v tom čase 2,5-ročný chlapček, ktorého si adoptovali. Ten našťastie prežil.

Vozidlo, s ktorým sa auto Dolinayovcov čelne zrazilo, šoféroval 33-ročný Tibor. Ten sa chcel vyhnúť autu, ktoré stálo na krajnici. Pri tomto manévri sa však zrazil s oprotiidúcou Daciou Logan, ktorú šoféroval štátny tajomník.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru, culture.gov.sk

Mrazivá bola aj nehoda predsedu parlamentu Borisa Kollára. Ná našťastie neskončila tragicky. Z jej následkov sa však politik zotavuje dodnes. V osudnej chvíli sedel v aute s misskou Miroslavou Fabušovou. Po nešťastí mal teda čo vysvetľovať... Hoci od autonehody uplynulo už niekoľko mesiacov, rozoberá sa dodnes. Kollárovi ju naposledy pripomenul moderátor relácie na Telo. Viac sa dočítate tu.

Zdroj: Kancelária Národnej rady SR

V septembri došlo k mimoriadne tragickej nehode v obci Huncovce. V totálne zdemolovanom vozidle pod mostom na ceste I/66 z obce Huncovce do Kežmarku našli bezvládne telá dvoch mužov.

Obrovskou stratou pre veriacich bola smrť duchovného, ktorý zahynul v úseku medzi obcami Hronovce a Ludince v okrese Levice. Osobné vozidlo narazilo do stromu a už pri pohľade na zábery z miesta je jasné, že vodič nemal šancu prežiť.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Partia oteckov zo Stropkova si užívala leto 2020 s deťmi. Napriek tomu, že počasie im príliš neprialo, spoločne sa vydali na chatu, odkiaľ si robili aj výlety. Radostné chvíle plné smiechu však nečakane preťala rana osudu. Životy niekoľkých rodín navždy zmenila práve dopravná nehoda. V bielej dodávke zahynuli štyria chlapci a 43-ročný Marián. Najmladšia obeť mala iba šesť rokov.

Zdroj: Faceboo/Polícia SR

Tieto nehody sú však len zlomkom z nešťastí, ku ktorým došlo v roku 2020 na našich cestách. Polícia neraz upozorňuje, že z mnohých prípadov si treba brať ponaučenie. Radšej prísť domov o päť minút neskôr, než nikdy.

Najmenej dopravných nehôd za posledné desaťročie

Ťažko zranených bolo za uplynulý rok 892 ľudí, s ľahkými zraneniami skončilo 4468 osôb. Dočasný prezident Policajného zboru Peter Kovařík, viceprezident PZ Róbert Bozalka a riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ Ľuboš Rumanovský o tom informovali na stredajšej tlačovej konferencii.

S následkom na živote alebo zdraví sa skončilo 4292 nehôd a usmrtením 209. Polícia zaznamenala tiež 1541 nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu. Hoci ide o 36 menej ako rok predtým, polícia považuje alkohol za volantom naďalej za vážny problém.

Ako priblížil Bozalka, 59 percent obetí bolo usmrtených v motorových vozidlách. Druhý najvyšší podiel, 19 percent, tvorili chodci, avšak v roku 2020 ich na cestách zomrelo najmenej od vzniku SR. Ako však pripomenul Bozalka, chodci sú naďalej najzraniteľnejšou skupinou cestnej premávky. Vyzval ich preto na dodržiavanie pravidiel a používanie reflexných prvkov. Motocyklisti predstavovali 13 percent obetí a cyklisti deväť percent.

Najviac usmrtených osôb bolo v Žilinskom kraji (45), najmenej v Prešovskom kraji (17). V porovnaní so susednými štátmi v počte usmrtených osôb na milión obyvateľov je SR so 41 obeťami na druhom mieste po Rakúsku s 37 usmrtenými osobami a pred Českou republikou so 43 usmrtenými. Najviac osôb zomrelo na cestách prvej triedy, najmenej na diaľniciach.

Zabíjala nezodpovednosť

Až 46 percent dopravných nehôd zapríčinilo porušenie povinností vodiča. Ide napríklad o telefonovanie, nedanie prednosti chodcovi alebo nevenovanie sa riadeniu vozidla. Tento dôvod dominuje aj príčinám smrteľných dopravných nehôd, ďalšia v poradí je prekročená rýchlosť jazdy.

Najnehodovejším dňom bol piatok, najmä popoludní, najviac osôb však zahynulo pri nehodách v stredu doobeda. Najviac nehôd polícia zaznamenala v auguste, 26, najmenej v decembri, sedem.

Čaká nás zmena legislatívy?

Polícia avizuje v súvislosti s častými príčinami dopravných nehôd zmenu legislatívy. Telefonovanie a prekročenie rýchlosti navrhli podľa Rumanovského zaradiť medzi závažné porušenia pravidiel cestnej premávky, čo by policajtom umožnilo pri opakovaných porušeniach napríklad uložiť vodičom zákaz činnosti. Ako dodal, návrh už prešiel vnútrorezortným pripomienkovým konaním.

Prostredníctvom Fondu obnovy by chcela polícia dofinancovať dobudovanie systému objektívnej zodpovednosti. Pri statickej doprave plánuje presunúť kompetencie obecným a mestským políciám. Návrh zapadá aj do riešenia miestnych parkovacích politík. Rumanovský zároveň potvrdil rokovania s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Najbližšie roky vodičov podľa neho čakajú najväčšie dopravné obmedzenia v súvislosti s výstavbou D1 a D4.