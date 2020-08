Nehoda na Liptove: Šťastný výlet sa v sekunde zmenil na tragédiu! Posledné zábery anjelikov trhajú srdce

V stredu krátko po desiatej dopoludnia Marián zverejnil na sociálnej sieti zábery z auta, nechýbali nadšené úsmevy. "A ide sa na výlet," napísal. O pár desiatok minút ale došlo k osudnému nárazu s tmavou dodávkou s nemeckým evidenčným číslom na ceste II/584.

V aute sa viezlo päť maloletých. Prežil len najmladší chlapček. Smrť si vzala deti vo veku od šesť do 11 rokov. Snímka z dodávky, ktorú pred nehodou zverejnil Marián trhá srdce. On sám mal v aute synovca. Zdroj: Facebook

Na miesto okamžite smerovali policajti, hasiči, pozemní aj leteckí záchranári. Vrtuľník však napokon z akcie odvolali. Na základňu sa vrátil bez pacienta. Obetiam už totiž nedokázali pomôcť. Emócie lomcovali aj skúsenými záchrannými zložkami.

Vypomáhali aj psychológovia na poskytovanie posttraumatickej pomoci pre pozostalých, no tiež pre hasičov.

Zdroj: Reprofoto:facebook/Ondrej Brendza - primátor mesta Stropkov

"Bol to veľmi ťažký zásah, vzhľadom na to, že išlo o úmrtie detí. Mnohí z našich príslušníkov ešte takúto udalosť nezažili a znášajú to veľmi ťažko. Aj keď sú to tvrdí chlapi," priznala aj riaditeľka OR Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová.

V tmavej dodávke sedeli tri osoby. Utrpeli ľahké zranenia. Ďalší štyria účastníci nehody skončili v nemocnici. Zdroj: Polícia SR

Smúti celé Slovensko

Tragédia Slovákov zasiahla. Dôkazom sú slová ľútosti smerované k pozostalým. Tým už milovaných nič nevráti, zostali im len fotografie, z ktorých je jasné, že skupinka si výlet naozaj užívala.

Nechýbala spoločná príprava večere, pohoda pri jazere, kopanie lopty na ihrisku... "Chlapci.... dávajte na nás pozor tam zhora. Majo... budeš mi chýbať," zneli smutné slová Mariánovho bratranca. Tak bolestivý záver leta nečakal nikto.

Zdroj: Facebook

Prečo ale k tragédii vôbec došlo? Presné okolnosti a príčina nehody sú zatiaľ predmetom vyšetrovania a znaleckého skúmania. Nie je teda jasné, čo presne predchádzalo osudnej zrážke.

Podľa vyjadrenia odborníka sa však pod vysoký počet obetí mohol podpísať bočný náraz. Dopravný analytik Ján Bazovský uviedol, že v prípade takejto kolízie nie sú bezpečnostné pásy také účinné, ako keď dôjde k čelnej zrážke. Prečítajte si celé jeho vyjadrenie.