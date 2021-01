Reakcie na ROZSUDOK v kauze zmenky: Skutok sa stal! Éra Mariana Kočnera definitívne skončila

Politici reagovali na definitívny rozsudok v kauze zmenky. Podľa premiéra spravodlivosť konečne rozhodla.

Spravodlivosť rozhodla, skutok sa stal

Premiér Igor Matovič reagoval zatiaľ stručne. "Spravodlivosť rozhodla," napísal na sociálnej sieti. Na rozsudok reagovala aj predsedníčky strany Za ľudí Veronika Remišová.

"Skutok sa stal, spravodlivosť konečne dobehla aj Pavla Ruska a Mariána Kočnera, Najvyšší súd ich uznal vinnými. Éra Mariána Kočnera sa definitívne skončila. Časy, kedy sa Marián Kočner mohol spoľahnúť na svojich politických ochrancov a kamarátov, ktorí mu roky kryli chrbát sú preč. Prípad Mariána Kočnera a Pavla Ruska je ukážkou toho, ako štátne orgány môžu fungovať, ak nie sú zneužívané a korumpované systémom - našich ľudí," napísala v reakcii. Na sociálnej sieti zaspomínala aj na osobné stretnutie s Ruskom.

Mafia dnes prehrala!

K rozsudku sa vyjadril aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga. "Božie mlyny melú pomaly ale isto," napísal na sociálnej sieti. "Snaha o obrovský podvod, arogancia a bohorovnosť Mariána Kočnera a Pavla Ruska, ktorú odhalilo vyšetrovanie a dokazovanie ukázala dve tváre Slovenska. Mafiu, ktorá sa cítila nedoktnuteľne a vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí sa neboja a robia si svoju prácu poctivo," konštatuje.

Zdroj: Facebook/Juraj Šeliga

"Mafia dnes prehrala! Súd rozhodol právoplatne a Kočner a Rusko idú do väzenia. Je to dobrá správa pre Slovensko, Kočner začína hľadieť spravodlivosti priamo do očí. 19 rokov bude dlhý pohľad!" dodal.

Chobotnica prišla o dve chápadlá

Minister práce Milan Krajniak uviedol, že dve chápadlá chobotnice boli dnes definitívne odťaté a smerujú do basy. "A budem osobný - okrem vynesenia rozsudku v tomto prípade sa teším, až spravodlivosť dopadne na tie ostatné chápadlá. Nemám žiadne tajné informácie, ale ponúkam túto úvahu," začal Krajniak.

"Marian Kočner pôsobil dlhé roky v pozícii nad zákonom. Všetky vlády Roberta Fica tento stav potichu, a niekedy aj zjavne, tolerovali. Takže otázka znie - bola to neschopnosť Fica a "jeho ľudí", alebo nájde spravodlivosť jedno rameno chobotnice aj tu? Dajte mi vedieť váš názor.

Každopádne, dnes spravodlivosť dosiahla veľké víťazstvo, teším sa a ďakujem," dodal.

19 rokov natvrdo

Najvyšší súd dnes zamietol odvolanie prokurátora aj obhajcov. Pre Mariana Kočnera aj Pavla Ruska platí pôvodný rozsudok 19 rokov, ktorý im vymeral Špecializovaný trestný súd ešte vo februári minulého roka. Kočner dostal aj peňažný trest 10-tisíc eur. Rozsudok je právoplatný. O odvolaniach voči verdiktu ŠTS sa malo rozhodovať už v novembri, ale pre pandemickú situáciu NS SR zasadnutie zrušil.

Kauza zmenky

Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Získali by tak 69 miliónov eur.

Vo veci Štefana Ágha otvoril ŠTS v Pezinku pojednávanie 20. novembra. Marian Kočner je zatiaľ jesenným verdiktom ŠTS neprávoplatne oslobodený spod obžaloby z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Odvolaním prokurátora sa bude zaoberať NS SR. Pavol Rusko je zase obžalovaný s členmi slovenského podsvetia aj z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej. V tomto prípade je najbližšie pojednávanie naplánované pred Okresným súdom Bratislava II. na začiatok februára.