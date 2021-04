ŠTS vytýčil nový termín: Proces so Štefanom Ághom v kauze televíznych zmeniek bude v júni

Zdroj: Topky/Peter Korček

BRATISLAVA - Na jún naplánoval Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku hlavné pojednávanie so Štefanom Ághom v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza. Tento rok ŠTS viacero termínov procesu z dôvodu pandemickej situácie a z toho vyplývajúcich epidemiologických opatrení zrušil. Najnovšie by sa malo pojednávať 3. a 7. júna a koncom júna. Vyplýva to z aktuálneho rozpisu činnosti ŠTS.