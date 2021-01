MIMORIADNE Kočner a Rusko si vypočuli rozsudok: 19 rokov natvrdo, vyhlásil Najvyšší súd

Aktualizované o 15:26

Spravodlivosť rozhodla. Tak reagoval na sociálnej sieti premiér Igor Matovič na utorkový rozsudok Najvyššieho súdu SR v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza.

Aktualizované o 14:54

"V máji 2018 sme podávali trestné oznámenie za antedatované zmenky Televízie Markíza. V júni 2018 bol Marián Kočner vzatý do väzby. V júli 2019 začalo hlavné pojednávanie pred Špecializovaným trestným súdom. Dnes Najvyšší súd potvrdil v celom rozsahu rozsudok Špecializovaného trestného súdu, ktorým boli uložené tresty vo výške 19 rokov pre obidvoch obžalovaných. Spravodlivosť dnes vyhrala. Ale je to len začiatok. Je to dobrý boj, a nesmieme ho nikdy, nikdy vzdať," napísal splnomocnenec Markízy Daniel Lipšic na sociálnej sieti.

PRVÝ PRÁVOPLATNÝ ROZSUDOK: KOČNER 19 ROKOV, RUSKO 19 ROKOV V máji 2018 sme podávali trestné oznámenie za antedatované... Uverejnil používateľ Daniel Lipšic Utorok 12. januára 2021

Aktualizované o 14:40

Najvyšší súd zamietol odvolanie prokurátora aj obhajcov. Pre Mariana Kočnera aj Pavla Ruska platí 19 rokov, ktoré im vymeral Špecializovaný trestný súd. Pre Kočnera aj pokuta 10-tisíc eur. Rozsudok je právoplatný.

Aktualizované o 14:30

Do budovy Najvyššieho súdu pustili aj verejnosť. Rozsudok musí byť totiž vyhlásený verejne.

Aktualizované o 14:00

Pojednávanie na Najvyššom súde sa skončilo, o treste pre Mariana Kočnera a Pavla Ruska sa rozhodne ešte dnes o 14:30.

Súd rozhoduje o odvolaniach neprávoplatne odsúdených, tiež o odvolaní Šantu. Ten žiada prepadnutie majetku Mariana K. a sprísnenie trestu o jeden rok. "Obhajoba navrhla zrušiť prvostupňový rozsudok a vrátiť vec prvostupňovému trestnému súdu na nové prejednanie," dodal prokurátor. Šanta informoval, že na utorkovom verejnom zasadnutí vypovedala pred senátom znalkyňa z odboru písmoznalectva, čítali sa listinné dôkazy a zazneli už aj záverečné návrhy.

Aktualizované o 10:48

Pred pojednávaním prokurátor Ján Šanta povedal, že očakáva hladký priebeh. Obžalovaný Pavol Rusko už nemá prelepené oči. Dnes sa na súde čítají listiny a očakáva sa výsluch znalkyne Alexandry Saxovej.

Aktualizované o 09:50

Rozsudok musí byť vyhlásený verejne, je to naša ústavná požiadavka. Pred verejným zasadnutím Najvyššieho súdu SR v kauze televíznych zmeniek to uviedol obhajca poškodenej TV Markíza Daniel Lipšic.

Lipšic si nevie predstaviť, že by senát ospravedlnil zákaz účasti verejnosti na vyhlásení rozsudku pandemickou situáciou. "Prístup verejnosti do pojednávacej miestnosti môže byť na základe pandemickej situácie obmedzený, ale ústavná zásada, ktorá nepripúšťa výnimky, je, že rozsudok musí byť vyhlásený verejne," zdôraznil. Zároveň poznamenal, že vylúčenie verejnosti z verejného zasadnutia považuje v rámci súčasnej situácie pandémie nového koronavírusu za pochopiteľné.

Pre sprístnené opatrenia v súvislosti s koronavírusom Najvyšší súd z pojednávania vylúčil verejnosť. V pondelok o tom informovala hovorkyňa Alexandra Važanová. Po skončení pojednávania však poskytne zvukový záznam.

"Ak súd vylúči verejnosť podľa odseku 1 písm. b), vyhotoví zvukový záznam z celého pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia, ktorý komukoľvek a bezodkladne sprístupní po skončení pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia. Takto vyhotovený zvukový záznam nahrádza povinnosť vyhotoviť zvukový záznam z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia podľa predpisov o konaní pred súdmi," dodala hovorkyňa.

Vo väzbe je aj Rusko

V kauze zmenky sú obvinení Marian Kočner a Pavol Rusko. Obaja sú momentálne vo väzbe. Rusko v nej skončil po tom, ako sa nedostavil na posledné pojednávanie, ktoré bolo v decembri. Tvrdil, že si bol večer predtým zabehať a niekto ho polial neznámou látkou, pravdepodobne kyselinou. Pavla Ruska potom zadržali a súd rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Neuspel ani so sťažnosťou.

Zdroj: TASR

"Senát 3T NS SR na dnešnom (pondelňajšom, pozn. red.) neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť obžalovaného Pavla R., podanú proti uzneseniu predsedníčky senátu Najvyššieho súdu, ktorým bol obžalovaný vzatý do väzby. Senát 3T považuje rozhodnutie predsedníčky senátu za zákonné a správne," informovala Važanová.

O odvolaniach voči verdiktu ŠTS sa malo rozhodovať už v novembri, ale pre pandemickú situáciu NS SR zasadnutie zrušil. Senát ŠTS predsedu Emila Klemaniča odsúdil dvojicu 27. februára 2020 na 19-ročný trest odňatia slobody. Marian Kočner dostal aj peňažný trest 10.000 eur. Obaja požiadali po záverečnom slove o konanie v neprítomnosti, a tak si rozsudok osobne nevypočuli.

Klemanič v odôvodnení rozsudku uviedol, že prepis komunikácie Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema a výpoveď bývalého príslušníka SIS Petra Tótha výrazne posilnili obžalobu. Pri výške trestu súd podľa jeho slov zohľadnil vysoké sumy, ktoré si za zmenky obžalovaní pýtali. Nárok na náhradu škody nebol Markíze priznaný vzhľadom na to, že skutočná škoda nevznikla, keďže zmenky neboli nikdy vyplatené. Prokurátor pôvodne požadoval pre obžalovaných 20-ročný trest odňatia slobody.

Kauza zmenky

Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Získali by tak 69 miliónov eur.

Vo veci Štefana Ágha otvoril ŠTS v Pezinku pojednávanie 20. novembra. Marian Kočner je zatiaľ jesenným verdiktom ŠTS neprávoplatne oslobodený spod obžaloby z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Odvolaním prokurátora sa bude zaoberať NS SR. Pavol Rusko je zase obžalovaný s členmi slovenského podsvetia aj z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej. V tomto prípade je najbližšie pojednávanie naplánované pred Okresným súdom Bratislava II. na začiatok februára.