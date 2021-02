Chápadlá 'Ndranghety siahajú do Zlatých Moraviec: S mafiou spájajú tamojších súrodencov

BRATISLAVA - V januári sa v talianskej Kalábrii začal megaproces s vyše 350 členmi zločineckej skupiny 'Ndrangheta. Pre Slovákov sa stala táto v súčasnosti najmocnejšia odnož talianskej mafie známa predovšetkým po vražde Jána Kuciaka (†27). No existuje aj iné prepojenie s našou krajinou. Upozornili naň českí investigatívci.

Novinár Ján Kuciak, ktorý sa stal obeťou vraždy, v poslednom nedokončenom článku informoval nielen o napojení talianskej mafie na vládu, no predostrel aj jej široké pôsobenie na východe Slovenska.

Aktuálne v talianskom prímorskom meste Lamezia Terme prebieha sa prísnych bezpečnostných a hygienických podmienok megaproces až s 355 obžalovanými. Okrem členov 'Ndranghety sú medzi nimi policajti či poslanci. Portál investigace.cz upozornil na to, že rodina Antonina Vadalu ani Diega Rodu v prebiehajúcom súdnom procese nefiguruje. Napriek tomu existuje spojitosť so Slovenskom. Konkrétne so súrodencami zo Zlatých Moraviec.

Dvojica Slovákov mala byť zapojená do obchodu so zbraňami pre klan Molè. Konkrétne mali súrodenci K.O. a P. O. podľa obvinenia, ktorým portál disponuje, sprostredkovávať nákup znehodnotených zbraní zadovážených na Slovensku. V Taliansku ich potom komplici ’Ndranghety mohli upravovať do funkčnej podoby.

Svadba a zbrane

Ako sa však Slováci z mesta v Nitrianskom kraji dostali k tak mocnej mafiánskej skupine? "Som vydatá za pána Bonasortu 19 rokov," ujasnila K.O. Spomínaný Antonio Bonasorta mal mať na starosť práve zabezpečovanie zbrojného arzenálu. Za pomoci manželky a jej brata sa mu otvorili možnosti aj na Slovensku.

Spomínané nefunkčné zbrane môžu poslúžiť napríklad teroristom. Autori článku pripomenuli atentát v Paríži z roku 2015. U útočníkov sa našli aj zbrane zo Slovenska, ktoré sa predávali ako znehodnotené, vhodné na streľbu slepými nábojmi. Po úprave však môžu zabíjať. V prípade ’Ndranghety bolo v pláne zbrane nakúpené na Slovensku využiť k útoku na inštitúcie, ktoré vyšetrujú ich zločiny.

Plány zmarilo zadržanie komplica

Celý príbeh sa mal začať ešte v roku 2012. Bonasorta mal v marci doraziť na Slovensko, prostredníctvom manželky sa mal stretnúť aj s jej bratom. Podľa obvinenia si v tomto čase znehodnotené zbrane len nafotil. Potreboval sa ešte poradiť s komplicom Marinom Belfiorem, vrátil sa preto do Talianska. Tam nákup odobrili. V pláne bola ďalšia cesta do našej krajiny, aby prebehol nákup tovaru. Napokon sa však neuskutočnila. Belfioreho na konci marca 2012 zadržala polícia.

Mal čo vysvetľovať. Našli u neho hotový arzenál. V aute prevážal 30 zásobníkov, desať kalašnikovov, dva samopaly Škorpión a päť slovenských pištolí PS97. Príliš sa nemal trápiť ani s ich maskovaním. Boli v krabici od televízie a prikryl ich novinami. Po tom, ako skončil vo väzbe, prehovoril. Aj o svojich spolupracovníkoch, medzi ktorými boli dvaja spomínaní Slováci, ktorých taktiež obvinili.

Napokon ich však súd nesúdil na základe zákona proti mafii. Vyšetrovatelia ale uvádzajú, že museli vedieť, že nešlo o "čistý" obchod. " "Obaja boli nielen aktívni účastníci plánu, ale boli tiež dokonale oboznámení s jeho nezákonnosťou," dočítate sa v žalobe. Keďže trestný čin skončil vo fáze pokusu, prokuratúra bola k dvojici zhovievavejšia. Bonasorta mal byť v roku 2015 odsúdený na šesť rokov a osem mesiacov odňatia slobody. V roku 2017 mu bol po odvolaní trest znížený na šesť rokov a dva mesiace.